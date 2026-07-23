Serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Volta Redonda ganha segunda unidade do Café do Trabalhador
Situado no Mercado popular do Retiro, serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50
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Guarda Municipal de Volta Redonda cumpre mandado de prisão por dívida de R$ 14 mil de pensão alimentícia
Em ação integrada com a PRF, agentes prenderam o homem, que também estava com CNH suspensa e dirigia veículo com licenciamento vencido desde 2021
Volta Redonda alinha termo de cooperação técnico-cultural Brasil-China
Parceria entre a prefeitura e o Instituto Economia Criativa Brasil–China vai promover intercâmbio comercial, tecnológico, cultural e educacional
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro furtado em Minas Gerais
Com informações da PRF e apoio da Inteligência da GMVR, veículo foi localizado no bairro Aterrado. Mulher que se apresentou como proprietária comprou automóvel em agência no Retiro
Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência atende mais de mil pessoas na Vila Santa Cecília
Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitos
Moradora da Residência Inclusiva de Volta Redonda retorna ao convívio familiar após trabalho de reintegração da Assistência Social
Mulher de 58 anos foi recebida pelo prefeito Neto e passará a morar com a irmã, depois de acompanhamento e fortalecimento dos vínculos familiares
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