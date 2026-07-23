Serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50 - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/07/2026 15:02

Volta Redonda - Foi entregue à população de Volta Redonda, nesta quinta-feira (23), um novo quiosque do Foi entregue à população de Volta Redonda, nesta quinta-feira (23), um novo quiosque do Café do Trabalhador . Localizada em um dos acessos ao Mercado Popular do bairro Retiro, esta é a segunda unidade do programa realizado na cidade em parceria entre a prefeitura e o governo estadual – o primeiro funciona nas imediações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no bairro Vila Santa Cecília, fornecendo 500 kits de café da manhã, de segunda a sexta-feira.

Com a nova unidade, que também funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, comercializando 250 kits de café da manhã pelo valor simbólico de R$ 0,50, Volta Redonda passará a disponibilizar 750 cafés da manhã por dia. O kit é composto por uma bebida quente (leite, café ou café com leite), um pão com manteiga e uma fruta, comercializados pelo valor simbólico de R$ 0,50.

O Café do Trabalhador faz parte de um programa de assistência alimentar destinado a trabalhadores, estudantes, idosos e à população em situação de vulnerabilidade que utilizam terminais, estações de transporte coletivo e locais de grande circulação de pessoas no estado do Rio de Janeiro para realizar longos deslocamentos até seus destinos.

População já aprovou

A nova unidade do Café do Trabalhador em Volta Redonda já foi aprovada pela população do Retiro e dos bairros adjacentes. As pessoas compareceram ao Mercado Popular, conheceram o quiosque e elogiaram a iniciativa.

"Eu acho o Café do Trabalhador muito digno. Vai ajudar muitas pessoas que, por vezes, nem têm condições de tomar café da manhã em casa. Acredito que mais pessoas virão aqui, sim", afirmou o motorista Antônio José Queiroz.

Camila Vital, nutricionista e responsável técnica pelo Café do Trabalhador do bairro Retiro, falou sobre os objetivos da nova unidade. "Buscamos garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas que vão adquirir os cafés da manhã aqui. Hoje já tivemos a prova de que elas virão com maior frequência a este local", afirmou a nutricionista.

O secretário municipal de Segurança Alimentar, Fábio Buchecha, destacou que a implantação da nova unidade do Café do Trabalhador no Retiro faz parte dos eixos de atuação desenvolvidos pela secretaria em Volta Redonda, que vem tendo crescimento na gestão do prefeito Antonio Franscisco Neto.

"Quando falamos de segurança alimentar, tratamos de todos os eixos. Atualmente, temos o Restaurante Popular, o Café do Trabalhador na Vila e, em breve, o Restaurante do Servidor. Agora, contamos também com o Café do Trabalhador no Retiro, que é uma região muito populosa, e vamos oferecer mais dignidade ao trabalhador que sai de casa muito cedo e, muitas vezes, em jejum. Agora, ele poderá iniciar o dia com uma alimentação saudável por apenas R$ 0,50. Agradecemos ao prefeito Neto por ter criado esta secretaria e seguimos avançando em várias frentes da segurança alimentar em Volta Redonda", disse Buchecha.