Ação na Rodoviária Municipal marca o segundo caso na semana com apoio da tecnologia integrada ao sistema de segurança da cidadeFoto: Divulgação/Segurança Presente
Reconhecimento facial auxilia na prisão de mais um foragido da Justiça em Volta Redonda
Ação na Rodoviária Municipal marca o segundo caso na semana com apoio da tecnologia integrada ao sistema de segurança da cidade
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Ação integrada recupera espaço público no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda
Liderada pela Ordem Pública e com apoio de outras secretarias municipais, força-tarefa em área embaixo do Elevado Presidente Castelo Branco atendeu demandas de moradores e comerciantes
Inscrições para concurso público da Prefeitura de Volta Redonda para enfermeiro e técnico de enfermagem terminam na segunda-feira (27)
Seleção oferece vagas imediatas e cadastro de reserva; provas estão previstas para setembro
Sistema de reconhecimento facial do Ciosp auxilia na prisão de foragido em Volta Redonda
Com apoio das câmeras de monitoramento da prefeitura, ação da Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco Torres
Volta Redonda ganha segunda unidade do Café do Trabalhador
Situado no Mercado popular do Retiro, serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50
Guarda Municipal de Volta Redonda cumpre mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia
Em ação integrada com a PRF, agentes prenderam o homem, que também estava com CNH suspensa e dirigia veículo com licenciamento vencido desde 2021
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