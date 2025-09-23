A abordagem ocorreu na Rua Gustavo Lira, no Centro - Foto: Divuglação/Semop

A abordagem ocorreu na Rua Gustavo Lira, no CentroFoto: Divuglação/Semop

Publicado 23/09/2025 16:16

Volta Redonda - Um homem de 27 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (22), no Centro de Volta Redonda, após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A abordagem ocorreu na Rua Gustavo Lira, no Centro, e foi realizada por policiais militares da Operação Segurança Presente.

O procurado foi flagrado pelas câmeras com reconhecimento facial por volta das 17h30. O sistema acusou um mandado de prisão em aberto e emitiu um alerta aos agentes mais próximos. Policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Ele foi informado sobre o mandado e conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso.

Tecnologia que salva vidas e traz segurança

O reconhecimento facial vem se consolidando como ferramenta eficaz no reforço da segurança pública em Volta Redonda. Desde que entrou em operação, em novembro de 2024, o sistema já contribuiu para 16 prisões e na localização de 15 pessoas desaparecidas. A tecnologia reforça o combate à sensação de impunidade e contribui para a segurança da população sem gerar efeitos colaterais.

O sistema de reconhecimento facial funciona integrado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), cruzando imagens captadas em tempo real com um banco de dados da Polícia Civil. Ao identificar alguém com mandado de prisão ou registro de desaparecimento, um alerta é emitido para as forças policiais mais próximas. O monitoramento em tempo real permite acompanhar o deslocamento do indivíduo e realizar abordagens de forma segura. Atualmente, a cidade conta com mais de 2 mil câmeras instaladas, ampliando o alcance e a eficácia do sistema.

Volta Redonda foi a primeira do estado, depois da capital, a contar com essa tecnologia, graças a uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, por meio da cooperação com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a relevância do sistema. “O reconhecimento facial já se mostrou um aliado essencial no trabalho das forças de segurança. Em Volta Redonda, estamos investindo em tecnologia justamente para ampliar a capacidade de resposta e aumentar a sensação de segurança da população. Essa prisão reforça que a integração entre monitoramento em tempo real e atuação policial traz resultados imediatos e concretos.”



“Não se trata apenas de localizar criminosos ou ajudar famílias a reencontrarem seus entes queridos, mas de oferecer tranquilidade e segurança para todos. Volta Redonda tem sido um exemplo para o estado. Essa parceria é digna de aplausos. Só temos a agradecer ao governador do Estado, Cláudio Castro, e ao secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Menezes”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.