A LAO tem alcançado resultados positivos com diagnóstico precoce e agilidade no início do tratamento - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/09/2025 14:22

Volta Redonda - A criação da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em março de 2022, e do programa “Prevenir” de rastreio organizado do câncer, iniciado em novembro de 2022 e implantado em todas as unidades da Atenção Primária à Saúde em agosto de 2023, Volta Redonda alcançou lugar de destaque no estado e no país. A LAO tem alcançado resultados positivos com diagnóstico precoce e agilidade no início do tratamento, garantindo maior chance de cura da doença.

Os números mais recentes, registrados até o final da última semana, 1.744 pessoas foram atendidas pela Linha de Atenção Oncológica e 248 foram diagnosticadas com câncer. Metade dos casos detectados, está nos estágios iniciais (1 e 2), quando a doença ainda está localizada e não se espalhou para outros órgãos, com probabilidade de cura de quase 100%.

“O resultado positivo se deve a diminuição do tempo entre o primeiro atendimento na Atenção Primária e o diagnóstico”, afirmou a coordenadora da LAO, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, reforçando que os números alcançados são reflexo do programa “Prevenir” de rastreio organizado do câncer.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou de evento voltado para os gerentes das 46 unidades da Atenção Primária, na tarde desta segunda-feira, dia 22, no auditório da prefeitura, para apresentação dos resultados da LAO nos primeiros oito meses do ano.

“Esse programa me enche de orgulho, colocou Volta Redonda como referência na Saúde e, principalmente, está salvando vidas. Agradeço a todos os profissionais envolvidos para que ele aconteça, a Luciana, que coordena a equipe, e também a Márcia Cury (secretária municipal de Saúde) pelo apoio”, disse o prefeito, lembrando que o programa ficou entre as três melhores experiências da região Sudeste na 20ª Mostra Brasil aqui tem SUS e em segundo lugar na 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde.

A médica da área de epidemiologia, Liz Maria de Almeida, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e que atuou por mais de duas décadas no Inca (Instituto Nacional de Câncer), também participou do evento. Considerada pela coordenadora do “Prevenir” como madrinha do programa, pelo apoio dado no momento da implantação, a médica elogiou a iniciativa.

“Parabenizo o prefeito Neto e toda a equipe da Saúde de Volta Redonda pela implantação do ‘Prevenir’, que já apresenta resultados significativos na cobertura dos exames, com certeza, terá impacto na mortalidade por câncer a médio e longo prazo”, disse Liz Almeida, que também conheceu a Policlínica da Mulher e a Policlínica da Cidadania nesta segunda, dia 22.

Ainda participaram da reunião a subsecretária de Saúde, Suzane Balieiro, representando a secretária, Márcia Cury; o coordenador da Atenção Primária à Saúde, Halisson Vitorino; e a coordenadora da Média Complexidade, Elisangela Bonifácio Lyra.

‘Primavera Rosa’ vai ampliar adesão ao ‘Prevenir’

As ações do “Prevenir” iniciaram em novembro de 2022 e alcançaram todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) em agosto de 2023. Esse programa é voltado para o rastreio do câncer de colo de útero – com público-alvo formado por mulheres dos 25 aos 64 anos –, por meio de busca ativa para o exame cipatológico, o Papanicolau. O “Prevenir” alcançou cerca de 20 mil mulheres no ano de 2024.

Nos primeiros oito meses de 2025, foi registrado crescimento no número de exames preventivos (cipatológicos) e também de mamografias em relação ao ano passado. Em 2025, foram 10.997 exames cipatológicos feitos de janeiro a agosto – 88% da meta para o período que estava em de 12.504. No ano passado, foram feitos 10.596 de janeiro a agosto e 16.386 em todo ano.

Os exames de mamografia alcançaram 5.263 pessoas de janeiro a agosto de 2025, 76,5% da meta para o período que era de 6.876. Em 2024, foram 3.733 nos primeiros oito meses do ano e 7.194 nos 12 meses.

“Conseguimos alcançar mais pessoas do que em 2024 nos primeiros oito meses do ano, mas a campanha ‘Primavera Rosa’ será fundamental para chegarmos à meta para 2025. O rastreio organizado, que convida o público-alvo nominalmente a fazer os exames tem se mostrado eficaz na prevenção do câncer. Além disso, ampliamos a campanha da vacina contra o HPV (Papiloma Vírus Humano), principal causa do câncer do colo do útero, até dezembro para jovens dos 15 aos 19 anos”, avisou a coordenadora do “Prevenir”, Luciana Netto.

“Prevenir 50+”

Volta Redonda também conta com o “Prevenir 50+”, lançado em fevereiro deste ano, direcionado para a população de 50 a 79 anos, faixa etária propensa a doenças crônicas que são fatores de risco para os cânceres de pulmão, de mama e de intestino. O público-alvo passa por consulta especializada, que avalia o histórico familiar para cânceres de pulmão, de mama e de intestino e ainda avaliação para risco cardiovascular, glicemia, IMC (Índice de Massa Corporal), sedentarismo e obesidade.