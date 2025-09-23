O evento será realizado na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Divulgação/Firjan
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Firjan leva cinema gratuito para as famílias
Sessões ao ar livre quinta (25) e sexta (26) exibirão filmes para todas as idades na praça embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Estácio leva VetMóvel ao bairro Retiro no sábado (27)
Agendamento para atendimento veterinário gratuito para cães e gatos deve ser feito com a SMPDA até quinta-feira (25)
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda comemora números positivos e prevê maior alcance do programa ‘Prevenir’ na Primavera Rosa
Com a criação da LAO, metade dos casos confirmados de câncer estão em estágio inicial e têm quase 100% de chance de cura, reflexo da implantação do rastreio organizado na Atenção Primária
UFF comemora 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios em evento especial
A Universidade Federal Fluminense (UFF) celebrou os 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios durante a IX Semana da Engenharia de Agronegócios, realizada entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, no Campus Vila em Volta Redonda
Policlínica da Cidadania promove semana de conscientização sobre saúde pulmonar em Volta Redonda
Ações acontecem até sexta-feira (26) em alusão ao Dia Mundial do Pulmão
Secretaria de Cultura inicia comemorações pelos 70 anos da Biblioteca Municipal
Espaço na Vila Santa Cecília faz aniversário nesta segunda-feira (22) com várias atrações, e programação em celebração prossegue até sexta (26)
