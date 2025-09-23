O evento será realizado na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Divulgação/Firjan

O evento será realizado na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Divulgação/Firjan

Publicado 23/09/2025 14:29

Volta Redonda - Nestas quinta (25) e sexta-feira (26), o projeto Cine na Estrada desembarca em Volta Redonda com uma programação especial e gratuita, promovida pela Firjan Sesi, em parceria com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). O evento será realizado na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, e é uma excelente oportunidade para quem deseja aproveitar uma seleção de filmes ao ar livre com a família e amigos.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressalta que o objetivo da administração municipal é levar cultura para todos os cantos da cidade. "O Cine na Estrada é uma dessas iniciativas que busca promover a arte cinematográfica de uma forma acessível e divertida. Convido todos a se reunirem com a família e amigos para aproveitar o evento, que traz filmes para todas as idades em um ambiente descontraído e ao ar livre. Venha aproveitar a programação, que promete muita diversão e cultura para toda a família", afirma Anderson.

A programação começa na quinta-feira, dia 25, com uma Sessão Criança às 9h30, exibindo o filme “Arca de Noé”, com classificação livre. Às 11h, será realizada a Sessão Curta Criativo, com os curtas-metragens “O Preço da Desigualdade”, “Lázaro” e “Coragem”, também com classificação livre. Em seguida, às 11h30, o público poderá conferir a Sessão Juvenil, com o filme “Expresso Parador”, para todas as idades.

Na sexta-feira, dia 26, a programação começa às 14h com a Sessão Curtas e Bate-papo, que exibe os curtas “Cinemas de Verdade”, “Entre Cores e Sabores”, “Benedita” e “Percurso” – todos fomentados pela Lei Paulo Gustavo, com foco na produção local de Volta Redonda. A sessão é livre para todos os públicos. Já às 16h, será exibido o filme “Kasa Branca”, dentro da Sessão Cinema Especial, com classificação de 14 anos.

O Cine na Estrada é um evento cultural descontraído, pensado para o público de todas as idades, com filmes para crianças, jovens e adultos, além de proporcionar uma experiência única ao ar livre. Com acesso gratuito, o evento busca fortalecer a cultura local e fomentar o cinema como uma importante ferramenta de educação e entretenimento. Para mais informações sobre a programação e outras atividades culturais, acesse: firjan.com.br/guiadecultura.