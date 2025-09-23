A unidade móvel de saúde animal oferece atendimento veterinário gratuito - Foto: Divulgação/SMPDA

A unidade móvel de saúde animal oferece atendimento veterinário gratuitoFoto: Divulgação/SMPDA

Publicado 23/09/2025 14:26

Volta Redonda - O projeto VetMóvel, parceria da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), com o curso de Medicina Veterinária da Estácio de Sá, estará no sábado, dia 27, na Praça Tiradentes, no bairro Retiro, das 9h às 13h. A unidade móvel de saúde animal oferece atendimento veterinário gratuito com serviços de consultas de avaliação geral, vacinação antirrábica, higiene básica (limpeza de ouvidos e corte de unhas) e orientações para os tutores sobre cuidados essenciais com os pets.

O agendamento para garantir o atendimento deve ser feito até quinta-feira (25), exclusivamente das 8h às 17h, no telefone da SMPDA: (24) 3511-3464.

Os atendimentos serão realizados pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da Estácio, sempre sob supervisão dos professores e coordenadores, garantindo qualidade no serviço e, ao mesmo tempo, promovendo aprendizado prático e contato direto com a comunidade.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância da iniciativa. "A parceria com a universidade se mostrou um sucesso na primeira edição. Conseguimos levar atendimento de qualidade aos pets que mais precisam, direto nos bairros. Essa é uma forma de cuidar dos animais, promovendo a saúde dos pets e estando cada vez mais próximo da população."

"Essa é uma importante iniciativa para o bem-estar dos animais de Volta Redonda, especialmente às famílias que não podem arcar financeiramente com esse tipo de atendimento para seus pets. É um serviço oferecido com qualidade e eficiência por meio de um projeto que contribui para a formação acadêmica dos alunos de Medicina Veterinária da Estácio, com a vivência prática dos atendimentos”, destaca o diretor da Estácio Volta Redonda, Pedro Bolpato.

Mais serviços

Além do VetMóvel, outros serviços estarão disponíveis para a população por meio da parceria com a Estácio, como avaliação de saúde bucal e nutricional, orientação jurídica, acolhimento psicológico inicial e aferição de glicemia.

“Neste dia, realizaremos um verdadeiro mutirão de cidadania, que contará também com os cursos de Odontologia, Farmácia, Biomedicina, Educação Física, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia”, acrescenta o diretor da Estácio.