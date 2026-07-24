Participantes da iniciativa da prefeitura estão produzindo e comercializando empadões, bolos, doces e outras delícias no evento - Foto: Clara Preta/Smas

Participantes da iniciativa da prefeitura estão produzindo e comercializando empadões, bolos, doces e outras delícias no evento Foto: Clara Preta/Smas

Publicado 24/07/2026 15:26

Volta Redonda - As cozinhas do Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) seguem a todo vapor. Cinquenta mulheres atendidas pelo programa estão produzindo doces, bolos e outras delícias que estão sendo comercializados no As cozinhas do Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) seguem a todo vapor. Cinquenta mulheres atendidas pelo programa estão produzindo doces, bolos e outras delícias que estão sendo comercializados no Arraiá da Cidadania 2026 – maior da região e que acontece até domingo na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Uma das participantes é Marcele Cristina Bonifácio, de 50 anos, moradora do bairro Monte Castelo e aluna do Centro de Inclusão Produtiva Vila Rica, localizado no Jardim Vila Rica, há três anos. Esta será a sua terceira participação no Arraiá da Cidadania.

"Aprendi a fazer doces, salgados e também sobre higiene, organização e qualidade dos produtos. Participar desse projeto é muito importante para mim. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado. Estamos trabalhando com muito carinho para que esta seja a melhor edição do Arraiá", contou.

Ao todo, 35 pessoas trabalham na cozinha do Instituto de Educação Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, e outras 15 atuam na cozinha do Centro de Estudos e Produção Alimentar (Cepa), no bairro São Sebastião. A expectativa da equipe é superar os resultados das edições anteriores.

Oportunidade

E mais do que garantir um sabor especial ao evento, a iniciativa representa uma oportunidade de geração de renda, qualificação profissional e inclusão social para as participantes do programa, que são usuárias dos Centros de Inclusão Produtiva (CIPs), onde recebem capacitação profissional por meio de oficinas que estimulam o empreendedorismo e a autonomia financeira.

Após concluírem as oficinas, elas são convidadas a integrar o Grupo de Geração de Renda da Smas, colocando em prática os conhecimentos adquiridos em produções de grande porte, como a do Arraiá da Cidadania.

A instrutora de culinária Daura Ruella Pereira ressalta que muitas mulheres chegam às oficinas em busca da primeira oportunidade de trabalho e acabam descobrindo um novo caminho profissional.

"A maioria procura as oficinas para conquistar a própria renda. Nós ensinamos as técnicas culinárias e incentivamos o empreendedorismo. É muito gratificante acompanhar a evolução delas. Muitas já trabalham por conta própria e outras retornam para participar dessas grandes produções. Para algumas, essa é a primeira experiência profissional, e isso faz toda a diferença em suas vidas", destacou.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério, destaca que a iniciativa vai muito além da geração de renda. "Além de gerar renda, essa é uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Muitas delas estão tendo o primeiro contato com a culinária em grande escala, aprendendo sobre organização da cozinha, produção em quantidade, higiene dos alimentos e trabalho em equipe. Essa experiência pode abrir portas para o mercado de trabalho ou até mesmo incentivar o empreendedorismo", afirmou.

Segundo Letícia, a renda obtida com a comercialização dos produtos beneficia diretamente as participantes e também contribui para o fortalecimento do programa.

Atualmente, os quiosques do programa funcionam nos bairros Vila Mury, no Mercado Popular e na Rodoviária Francisco Torres, oferecendo oportunidades permanentes para que as usuárias comercializem os produtos que aprendem a produzir durante as oficinas.

Confira a programação do Arraiá da Cidadania:

24/7 (sexta-feira) – das 17h às 23h

Quadrilha do Retiro (19h);

25/07 (sábado) – das 15h às 23h

Quadrilha da Alegria (19h);

26/07 (domingo) – das 15h às 23h

Show da banda Xotexamo (19h).