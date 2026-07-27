Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/07/2026 13:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda estará promovendo nesta quarta-feira, dia 29, das 9h às 13h, na sede da SMDH, uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e de Tereza de Benguela – ambos celebrados em 25 de julho.

De acordo com a assessoria do Departamento de Políticas para Mulheres da SMDH, será uma manhã de celebrações, cultura e valorização da história e da força e do protagonismo das mulheres negras. Também estão convidadas mulheres dos movimentos sociais e entidades representativas da luta das mulheres negras na defesa dos seus direitos.

A programação inclui Roda de Conversa com o Quilombo São José; palestra com Mãe Célia do Centro Nossa Senhora da Guia; Roda de Capoeira com Daniel Alves; palestra com a trancista Luana Domicio; além da Barraca da Inclusão Produtiva com trancistas.

A subsecretária municipal da SMDH, Juliana Rodrigues, destaca a importância da data e estende o convite às pessoas e entidades interessadas na participação.

“Celebrar o 25 de Julho é resgatar a nossa história e, acima de tudo, reafirmar o compromisso de Volta Redonda com a garantia de direitos e o combate contínuo ao racismo e ao machismo. Homenagear a memória de Tereza de Benguela e a força das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas é destacar o protagonismo de quem constrói e transforma a nossa sociedade diariamente. Preparamos uma programação diversa, que une cultura, acolhimento e valorização da nossa identidade. Convidamos toda a população, os movimentos sociais e as lideranças a estarem conosco no dia 29 de julho, ocupando a SMDH e fortalecendo juntos essa rede de luta, respeito e igualdade."

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos fica na Rua Antônio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhora das Graças.