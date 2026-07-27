Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
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Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, e também vão celebrar o Dia de Tereza de Benguela
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