Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital particular - Foto: Divulgação

Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital particularFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 16:41

Volta Redonda - Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (24), em Volta Redonda. A colisão aconteceu na Rua Dois, no bairro Conforto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 10h59 para atender à ocorrência. As vítimas sofreram ferimentos leves, receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas para um hospital particular da cidade.

Imagens registradas após o acidente mostram um dos veículos com a parte frontal completamente danificada devido ao impacto da colisão.

Apesar do acidente, o trânsito na região não sofreu alterações significativas e não houve registro de congestionamentos.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser apurado para identificar a dinâmica do acidente.