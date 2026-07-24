Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital particularFoto: Divulgação
Acidente entre dois carros deixa duas pessoas feridas no bairro Conforto, em Volta Redonda
Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital particular; trânsito não registrou congestionamentos
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Ação integrada entre PM e Secretária Municipal de Ordem Pública leva a prisão de suspeito de furto em Volta Redonda
Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Suíça
Volta Redonda encerra Colônia de Férias de Inverno com participação de cerca de 2 mil crianças e adolescentes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu uma semana de atividades diversificadas para participantes de 6 a 14 anos em 10 polos espalhados pela cidade
Arraiá da Cidadania conta com barraca do Programa de Inclusão Produtiva
Participantes da iniciativa da prefeitura, que oportuniza a geração de renda e empreendedorismo, estão produzindo e comercializando empadões, bolos, doces e outras delícias no evento
Reconhecimento facial auxilia na prisão de mais um foragido da Justiça em Volta Redonda
Ação na Rodoviária Municipal marca o segundo caso na semana com apoio da tecnologia integrada ao sistema de segurança da cidade
Ação integrada recupera espaço público no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda
Liderada pela Ordem Pública e com apoio de outras secretarias municipais, força-tarefa em área embaixo do Elevado Presidente Castelo Branco atendeu demandas de moradores e comerciantes
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