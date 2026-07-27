Secretaria da Pessoa com Deficiência registrou cerca de nove mil atendimentos entre janeiro e meados de julho - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Secretaria da Pessoa com Deficiência registrou cerca de nove mil atendimentos entre janeiro e meados de julhoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/07/2026 13:40

Volta Redonda - Os serviços e programas da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Os serviços e programas da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda registraram 8.962 atendimentos no primeiro semestre de 2026. O número confirma o município como cidade inclusiva com ações voltadas para pessoas com deficiência (PCDs) nas áreas de educação, assistência social, mobilidade, mercado de trabalho e saúde.

Mais de 50% dos atendimentos foram relacionados ao Transporte Cidadão, programa da prefeitura voltado para moradores de Volta Redonda com deficiências que impedem a locomoção no transporte coletivo. De janeiro a meados de julho, foram 5.076 viagens no micro-ônibus que busca a pessoa em casa e leva para o destino final, seja para procedimento médico ou para o lazer.

Para solicitar o Transporte Cidadão em Volta Redonda, entre em contato diretamente com a Secretaria da Pessoa com Deficiência pelo WhatsApp (24) 3511-3448 ou pelo Instagram oficial @vr_smpd. A documentação necessária inclui laudo médico atualizado (com número do CID e CRM do médico); comprovante de residência recente; e documento de identidade da PCD e do responsável (se houver).

Também foi destaque nesse semestre o número de pessoas que procuraram a Central de Intérpretes, que funciona na sede da secretaria, no Aterrado. Foram 1.302 atendimentos referentes ao serviço que conta com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que fazem o atendimento presencial ou podem ajudar de forma virtual. A pessoa surda também pode utilizar o QR Code do programa, fixado em alguns locais pela cidade, e, pelo WhatsApp, conectar um dos intérpretes de Libras à disposição na sede da SMPD.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência também promoveu atendimento jurídico para 789 pessoas; outras 566 estão se capacitando no curso de Libras; e 419 mães, pais ou responsáveis por cuidar de uma pessoa com deficiência são assistidos continuamente pelo programa “Cuidando de Quem Cuida”. O atendimento gratuito e individual de psicanálise acontece na sede da secretaria, no bairro Aterrado. Os interessados devem se inscrever pelo link na Bio do perfil da SMPD no Instagram: @vr_smpd. Além disso, outras 326 foram inseridas no Censo Municipal da Pessoa com Deficiência e receberam os colares identificadores – Girassol, para deficiências ocultas, ou Quebra-cabeça, para autistas.

Formação para o mercado de trabalho

O projeto Diploma Cidadão – curso superior gratuito para PCD –, uma parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), tem 158 alunos nos cursos de Administração e Recursos Humanos. O Poder Público Municipal viabiliza transporte, lanche e intérpretes para estudantes com deficiências auditiva e visual.

A SMPD também promove o Curso de Introdução à Segurança do Trabalho para Pessoas com Deficiência. Já são 54 formados e 13 se inscreveram para as aulas em 2026.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, afirmou que a SMPD tem como missão assegurar direitos, promover a inclusão e a acessibilidade, fortalecendo políticas públicas que garantam autonomia, respeito e igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência.

“Todo trabalho da secretaria é voltado para a inclusão e um dos vieses mais importantes é viabilizar o acesso das pessoas com deficiência ao conhecimento e ao mercado de trabalho. Sem esquecer do acolhimento, orientação e escuta qualificada para a PCD e familiares”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a equipe da SMPD, liderada pelo secretário Washington e pela subsecretária Eliete Vasques, e destacou a importância de iniciativas voltadas à inclusão e à qualificação profissional.

“Nosso compromisso é criar oportunidades para todos. Tenho muito orgulho de ver os alunos formados pelo Diploma Cidadão, qualificados em Segurança do Trabalho, com muitas portas se abrindo para um futuro com mais segurança e autonomia”, falou.