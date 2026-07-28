Leandro Jesus dos Santos foi preso na Rodoviária Novo Rio quando tentava fugir do estado - Divulgação PCRJ

Leandro Jesus dos Santos foi preso na Rodoviária Novo Rio quando tentava fugir do estadoDivulgação PCRJ

Publicado 28/07/2026 15:30

Rio - O policial militar reformado Epaminondas Eloi da Silva Lima foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (28), dentro de uma casa na Rua Tatuí, em Sepetiba, na Zona Oeste. Amigo da vítima, Leandro Jesus dos Santos foi preso em flagrante na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, região Portuária, enquanto tentava fugir. Ele confessou o assassinato em depoimento.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a vítima foi encontrada com diversas lesões provocadas por facadas no interior da própria residência.



Após as primeiras diligências, que incluíram a oitiva de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram Leandro Jesus dos Santos, amigo da vítima, como o autor do crime.

Os agentes iniciaram buscas e localizaram o acusado na Rodoviária Novo Rio. No momento da prisão, ele estava com duas armas de fogo pertencentes ao policial militar reformado, que, segundo a investigação, foram levadas da casa após o homicídio.



Na delegacia, Leandro confessou ter desferido as facadas que mataram Epaminondas. Ainda segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida que o preso possuía com a vítima.



Leandro Jesus dos Santos permaneceu preso e será encaminhado à Central de Audiência de Custódia, onde ficará à disposição da Justiça.



A reportagem O Dia não conseguiu localizar a defesa de Leandro. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral