Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do GrajaúReprodução
- Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;
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Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do GrajaúReprodução
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Lago salgado passa por manutenção para limpeza de fundo, remoção de resíduos e desinfecção da areia, em preparação para o verão
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A cidade segue em estágio 2, com previsão de rajadas de ventos acima de 90 km nesta sexta-feira (7); Defesa Civil segue em alerta
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