Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do Grajaú - Reprodução

Bombeiro e acionado para incêndio no Parque estadual do GrajaúReprodução

Publicado 07/08/2026 10:57 | Atualizado 07/08/2026 11:12

Rio - O Corpo de Bombeiros registrou mais de mil incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro, na primeira semana de agosto. De acordo com a corporação, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontou, nesta sexta-feira (7), um risco elevado para ocorrências desse tipo em razão da combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e a previsão de ventos fortes

A ventania, inclusive, motivou a ativação de um gabinete de crise da Secretaria Estadual de Defesa Civil para acompanhar as condições meteorológicas e possíveis impactos. A pasta emitiu um alerta para possíveis rajadas acima de 90 Km/h e, por medida de segurança, escolas estaduais e de outros 15 municípios, incluindo a capital, suspenderam o funcionamento ao longo do dia.

No último dia 29, uma forte ventania causou transtornos e apagões em diferentes pontos do estado. O ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e o amigo, Vandré Cordeiro da Silva, morreram após serem atingidos por um muro que caiu em Santa Teresa, na região central do Rio. Ao todo, cerca de 1,1 milhão de domicílios chegaram a ficar sem luz.

Com o novo alerta, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar os informativos e alertas emitidos pelos canais oficiais e a seguir as recomendações dos órgãos de emergência.

Orientações



Durante períodos de rajadas de vento, a população deve:



- Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;

- Não estacionar veículos debaixo de árvores;

- Manter portas e janelas fechadas durante os períodos de vento mais intenso;

- Evitar deslocamentos desnecessários durante as rajadas;

- Não tocar em cabos elétricos caídos;

- Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;

- Evitar qualquer prática que possa provocar incêndios em áreas de vegetação, especialmente durante o período de baixa umidade;

- Em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.