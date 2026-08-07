Operação contará com a atuação de 80 guardadores credenciadosÉrica Martin / Arquivo O DIA
Na primeira fase, o projeto-piloto iniciou a operação na Lagoa Rodrigo de Freitas, também na Zona Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o sistema chegará aos bairros São Conrado, na Zona Sul, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e Tijuca, Zona Norte, no fim do mês.
“O projeto piloto do Rio Rotativo Digital na Lagoa Rodrigo de Freitas mostrou que estamos no caminho certo. A população aderiu ao sistema e usou o aplicativo Jaé para estacionar de forma segura e prática. Agora vamos ampliar essa experiência para a Orla”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.
O Rio Rotativo Digital substitui definitivamente os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital, integrado ao aplicativo Jaé. Com pagamento pelo celular, fiscalização eletrônica e monitoramento em tempo real da ocupação das vagas, o novo modelo oferece mais praticidade aos motoristas, amplia a transparência na utilização do espaço público e favorece a rotatividade dos veículos nas áreas de maior demanda.
Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar automaticamente o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito diretamente no aplicativo.
A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
“Rio Rotativo Digital representa um avanço importante na modernização da mobilidade da cidade. Estamos oferecendo um serviço mais simples, seguro e transparente para o motorista”, disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.
Os guardadores credenciados vão orientar os motoristas sobre o funcionamento do sistema e a utilização do aplicativo. Eles não recebem qualquer tipo de pagamento dos usuários. A aquisição do período de estacionamento é realizada exclusivamente pelo Jaé.
Os agentes não possuem poder de fiscalização nem podem aplicar multas. Os autos de infração continuam sendo emitidos exclusivamente pela autoridade de trânsito, com base nas imagens e registros gerados pela plataforma tecnológica.
Próxima etapa
O novo sistema de cobrança de estacionamento digital está previsto chegar à orla de São Conrado, Barra da Tijuca e Tijuca em 24 de agosto. A nova etapa integra o cronograma de implantação gradual do sistema.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.