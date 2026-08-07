Operação contará com a atuação de 80 guardadores credenciados - Érica Martin / Arquivo O DIA

Operação contará com a atuação de 80 guardadores credenciadosÉrica Martin / Arquivo O DIA

Publicado 07/08/2026 12:57





Na primeira fase, o projeto-piloto



“O projeto piloto do Rio Rotativo Digital na Lagoa Rodrigo de Freitas mostrou que estamos no caminho certo. A população aderiu ao sistema e usou o aplicativo Jaé para estacionar de forma segura e prática. Agora vamos ampliar essa experiência para a Orla”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.



O Rio Rotativo Digital substitui definitivamente os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital, integrado ao aplicativo Jaé. Com pagamento pelo celular, fiscalização eletrônica e monitoramento em tempo real da ocupação das vagas, o novo modelo oferece mais praticidade aos motoristas, amplia a transparência na utilização do espaço público e favorece a rotatividade dos veículos nas áreas de maior demanda.



Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar automaticamente o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito diretamente no aplicativo.



A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.



“Rio Rotativo Digital representa um avanço importante na modernização da mobilidade da cidade. Estamos oferecendo um serviço mais simples, seguro e transparente para o motorista”, disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.



Os guardadores credenciados vão orientar os motoristas sobre o funcionamento do sistema e a utilização do aplicativo. Eles não recebem qualquer tipo de pagamento dos usuários. A aquisição do período de estacionamento é realizada exclusivamente pelo Jaé.



Os agentes não possuem poder de fiscalização nem podem aplicar multas. Os autos de infração continuam sendo emitidos exclusivamente pela autoridade de trânsito, com base nas imagens e registros gerados pela plataforma tecnológica.



Próxima etapa



O novo sistema de cobrança de estacionamento digital está previsto chegar à orla de São Conrado, Barra da Tijuca e Tijuca em 24 de agosto. A nova etapa integra o cronograma de implantação gradual do sistema. Rio - A partir da próxima segunda-feira (10), o novo sistema de estacionamento Rio Rotativo Digital passará a funcionar na orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul. Nesta etapa, mais de 1,7 mil vagas serão disponibilizadas. A operação contará ainda com o apoio de 80 guardadores credenciados.Na primeira fase, o projeto-piloto iniciou a operação na Lagoa Rodrigo de Freitas , também na Zona Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o sistema chegará aos bairros São Conrado, na Zona Sul, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e Tijuca, Zona Norte, no fim do mês.“O projeto piloto do Rio Rotativo Digital na Lagoa Rodrigo de Freitas mostrou que estamos no caminho certo. A população aderiu ao sistema e usou o aplicativo Jaé para estacionar de forma segura e prática. Agora vamos ampliar essa experiência para a Orla”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.O Rio Rotativo Digital substitui definitivamente os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital, integrado ao aplicativo Jaé. Com pagamento pelo celular, fiscalização eletrônica e monitoramento em tempo real da ocupação das vagas, o novo modelo oferece mais praticidade aos motoristas, amplia a transparência na utilização do espaço público e favorece a rotatividade dos veículos nas áreas de maior demanda.Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar automaticamente o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito diretamente no aplicativo.A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.“Rio Rotativo Digital representa um avanço importante na modernização da mobilidade da cidade. Estamos oferecendo um serviço mais simples, seguro e transparente para o motorista”, disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.Os guardadores credenciados vão orientar os motoristas sobre o funcionamento do sistema e a utilização do aplicativo. Eles não recebem qualquer tipo de pagamento dos usuários. A aquisição do período de estacionamento é realizada exclusivamente pelo Jaé.Os agentes não possuem poder de fiscalização nem podem aplicar multas. Os autos de infração continuam sendo emitidos exclusivamente pela autoridade de trânsito, com base nas imagens e registros gerados pela plataforma tecnológica.O novo sistema de cobrança de estacionamento digital está previsto chegar à orla de São Conrado, Barra da Tijuca e Tijuca em 24 de agosto. A nova etapa integra o cronograma de implantação gradual do sistema.

Na primeira fase, que teve início em 17 de julho, cerca de 900 vagas foram disponibilizadas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Até o momento, já são contabilizados mais de 37 mil validações de períodos de estacionamento de duas horas.