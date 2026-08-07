Pastor preso possui anotações por crimes sexuais desde 2011Divulgação / PCERJ
Pastor se masturba na frente de criança e é preso na Zona Oeste
Com mais de 10 anotações por crimes semelhantes, ele deixado o sistema prisional poucos dias antes de cometer o abuso
Mulher é presa com 2,3 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão
Preservativos com a droga foram achados na lingerie de brasileira de 24 anos que tentava embarcar para a Europa
Ciclovia Tim Maia é reaberta após ventania perder força
Trecho entre a praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal estava interditado totalmente desde o início da tarde desta sexta
Suspeito de ameaçar ex e vazar imagens íntimas é preso
Homem foi detido em Marechal Hermes quando se aproximava da vítima; celular da mulher foi recuperado pela polícia
Imóvel é atingido por incêndio na Zona Sul
Ocorrência foi registrada na Rua Joaquim Nabuco; equipes atuam no combate às chamas e realizam trabalho de rescaldo
Dois homens são presos por tráfico de drogas na Baixada Fluminense
Suspeitos com histórico criminal foram cercados de moto pela Polícia Militar no bairro Éden, em São João de Meriti
Ponto facultativo reduz trânsito na volta para casa do carioca
Na Ponte Rio-Niterói, que em horários de pico costuma registrar até 50 minutos de travessia, o tempo estimado chegou a 25 minutos
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