Pastor preso possui anotações por crimes sexuais desde 2011 - Divulgação / PCERJ

Pastor preso possui anotações por crimes sexuais desde 2011Divulgação / PCERJ

Publicado 07/08/2026 11:58

Rio - Um pastor com 12 anotações por crimes sexuais foi preso em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Civil, o homem se masturbou na presença de uma criança, de 8 anos.

Ele já havia sido preso antes por outro caso semelhante, mas deixou a cadeia em 8 de julho. Poucos dias depois, em 24 de julho, uma mulher contou à polícia que encontrou o homem praticando o ato em frente à janela do apartamento dela, expondo as partes íntimas e olhando para o filho, de 8 anos.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, agentes da 26ª DP (Todos os Santos) localizaram o suspeito e, contra ele, cumpriram um mandado de prisão pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

O homem possui anotações por crimes semelhantes desde 2011, tendo como vítimas mulheres, adolescentes e crianças. As investigações ainda revelaram que ele exercia a função de pastor.