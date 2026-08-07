Marco Simões já ocupou interinamente a Secretaria de Estado da Casa CivilDivulgação

Mais artigos de Fred Vidal
Fred Vidal
Rio - O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeou Marco Antônio Rodrigues Simões como novo secretário de Estado de Governo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (7). Até então, Simões ocupava o cargo de secretário de Gabinete do Governador.
LEIA MAIS: Governador nomeia nova secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
LEIA MAIS: Governador em exercício nomeia secretário de Infraestrutura

Anteriormente, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) era comandada interinamente por Roberto Leão, que também está à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). De acordo com o Governo do Estado, a mudança foi definida em comum acordo entre o governador e os secretários. Leão foi designado recentemente como interventor da Rio Metrópole.

Também foi publicado nesta sexta-feira um decreto que determina a extinção da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador. Com a medida, todo o quadro de pessoal da estrutura, incluindo servidores efetivos e comissionados, será transferido para o gabinete do governador, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil.

Segundo o Governo do Estado, a reorganização da estrutura não representa aumento de despesa.

Quem é Marco Simões

Servidor com experiência na administração pública estadual, Marco Simões já ocupou interinamente o cargo de secretário de Estado da Casa Civil em diferentes ocasiões.

Antes de ingressar no Governo do Estado, Simões trabalhou por mais de 15 anos na gestão de investimentos de fundos de pensão.