Marco Simões já ocupou interinamente a Secretaria de Estado da Casa CivilDivulgação
Anteriormente, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) era comandada interinamente por Roberto Leão, que também está à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). De acordo com o Governo do Estado, a mudança foi definida em comum acordo entre o governador e os secretários. Leão foi designado recentemente como interventor da Rio Metrópole.
Também foi publicado nesta sexta-feira um decreto que determina a extinção da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador. Com a medida, todo o quadro de pessoal da estrutura, incluindo servidores efetivos e comissionados, será transferido para o gabinete do governador, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil.
Segundo o Governo do Estado, a reorganização da estrutura não representa aumento de despesa.
Quem é Marco Simões
Servidor com experiência na administração pública estadual, Marco Simões já ocupou interinamente o cargo de secretário de Estado da Casa Civil em diferentes ocasiões.
Antes de ingressar no Governo do Estado, Simões trabalhou por mais de 15 anos na gestão de investimentos de fundos de pensão.
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