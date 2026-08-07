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Rio entra em Estágio 3 de atenção devido a ventos fortes
Rajadas podem ultrapassar os 90 km/h; Município e Estado recomendaram o encerramento antecipado de atividades não essenciais
Rio - O município do Rio entrou em Estágio 3 de atenção às 13h desta sexta-feira (7), devido à intensificação dos ventos. Às 18h a capital retornou ao Estágio 2 por causa da redução da ventania para as próximas horas.
Segundo o Sistema Alerta Rio, no início da tarde houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão (REDEMET) de 66,6 km/h, Marambaia (INMET) de 61,2 km/h e no Aeródromo do Campo dos Afonsos (REDEMET) de 59,2 km/h. As rajadas podem ultrapassar os 90 km/h.
O Estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.
No Centro de Operações Rio, o prefeito Eduardo Caveliere falou sobre a mobilização de prevenção da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio com a previsão dos ventos fortes e ressaltou a importância da população manter a calma.
"Não tem motivo para pânico. É muito importante, nesse momento, que a gente tenha serenidade, tranquilidade para se proteger e para fazer esse retorno para casa de forma gradativa. O aviso enviado para todos os celulares foi para facilitar a comunicação com a população. Na manhã de hoje, eu e o governador Ricardo Couto, quando uma estação marcou 74 km/h na Costa Verde, decidimos fazer esse informe, para que, a partir de meio-dia, as pessoas pudessem encerrar as atividades que não fossem essenciais. A gente não está obrigando, a cidade não está fechada, a gente está recomendando esse retorno para casa", disse.
Segundo Cavaliere, após a ventania que atingiu o Rio na semana passada, o COR aprimorou o protocolo de monitoramento dos ventos.
"O que aconteceu na semana passada foi um fenômeno absolutamente extraordinário, fora do normal. A gente já tinha 11 sensores operados, sendo três operados pelo município e os outros pela Aeronáutica e pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A gente se integrou com outros sensores de vento do Brasil inteiro para poder ter mais informação em tempo real e melhorar a qualidade da tomada de decisão", explicou.
Maiores rajadas de vento
Segundo Inmet, as maiores rajadas de vento no estado do Rio nesta sexta-feira (7) foram:
Angra dos Reis - 84,7 km/h (10h33)
Paraty - 72, 5 km/h (10h00)
Rio de Janeiro (Marambaia) - 61,2 km/h (11h00)
Rio de Janeiro (Vila Militar) - 54,0 km/h (12h00)
Rio de Janeiro (Forte de Copacabana) - 53,3 km/h (11h00)
Seropédica (Ecologia Agrícola) - 49,3 km/h (12h00)
Angra dos Reis - 84,7 km/h (10h33)
Paraty - 72, 5 km/h (10h00)
Rio de Janeiro (Marambaia) - 61,2 km/h (11h00)
Rio de Janeiro (Vila Militar) - 54,0 km/h (12h00)
Rio de Janeiro (Forte de Copacabana) - 53,3 km/h (11h00)
Seropédica (Ecologia Agrícola) - 49,3 km/h (12h00)
Orientações
O Centro de Operações Rio (COR) reforçou uma série de recomendações.
– Não se desloque pelas regiões mais afetadas;
– Evite áreas obstruídas por conta de quedas de árvores;
– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;
– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
– Evite áreas obstruídas por conta de quedas de árvores;
– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;
– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Mobilização
O Governo do Estado decretou ponto facultativo a partir de 13h desta sexta-feira. A recomendação, em conjunto com a Prefeitura do Rio, é o encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais para facilitar o retorno para casa e resguardar a segurança dos cidadãos.
Devido à instabilidade no tempo, o governo instalou, desde o início da manhã, um gabinete de crise para o gerenciamento e acompanhamento das condições meteorológicas em todo o território fluminense. A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros atuam de forma integrada para adotar, se necessário, medidas preventivas de proteção à população.
Como segurança, os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharam às 12h. Além disso, escolas estaduais e de outras 15 cidades, incluindo a capital, suspenderam as aulas. Assim como a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Uerj , UFRJ e o Colégio Pedro II, que cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.
Em comunicado, o Parque Nacional da Tijuca que havia recomendado a não visitações nesta sexta-feira (7), informou o fechamento da unidade a partir das 13h.
Transportes
A concessionária TrensRJ informou que, em conformidade com as determinações do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio, vai antecipar o horário de pico da operação dos trens de retorno para casa, como medida preventiva diante da possibilidade de ocorrência de ventos fortes.
"Estamos com todas as equipes de prontidão com o objetivo de garantir uma resposta rápida e eficiente em eventuais interferências que possam afetar a circulação dos trens e, consequentemente, a mobilidade dos passageiros", disse.
O MetrôRio anunciou a antecipação do horário de pico para as 13h, com o objetivo de ampliar a oferta de trens e melhor atender aos clientes no deslocamento de retorno. O sistema metroviário opera normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.
A Mobi Rio, responsável pela operação do BRT, também informou que a operação de horário de pico foi antecipada.
Aulas canceladas
Além do município, outras 15 cidades do estado suspenderam as aulas as aulas nesta sexta-feira: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Itaguaí, Seropédica, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense; Petrópolis, na Região Serrana; Niterói, na Região Metropolitana; e Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde.
Em Maricá, na Região Metropolitana, os alunos chegaram a comparecer às escolas pela manhã, mas foram liberados mais cedo. O funcionamento nos turnos da tarde e da noite permanece suspenso.
Além dessas unidades, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e o Colégio Pedro II cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.
*Colaboração: Reginaldo Pimenta
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