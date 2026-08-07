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FOTOS: rajada de vento no Rio derruba árvores
Capital entrou no no estágio 3 às 13h de quinta-feira (6), por causa da previsão de ventania acima de 90km/h nas próximas horas
Rio - O município do Rio entrou no estágio 3 às 13h de quinta-feira (6), por causa da previsão de rajadas acima de 90km/h. No início da tarde, ventos moderados atingiram a Costa Verde e a capital fluminense. Por causa da ventania, uma árvore caiu na Rua Luís de Mattos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, próximo à 20ª DP (Vila Isabel).
Rio de Janeiro
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Capital entrou no no estágio 3 às 13h de quinta-feira (6), por causa da previsão de ventania acima de 90km/h nas próximas horas
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