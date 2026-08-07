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FOTOS: rajada de vento no Rio derruba árvores
Rio de Janeiro

FOTOS: rajada de vento no Rio derruba árvores

Capital entrou no no estágio 3 às 13h de quinta-feira (6), por causa da previsão de ventania acima de 90km/h nas próximas horas

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Thalita Queiroz
Árvore caída na Rua Luís de Mattos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio
Árvore caída na Rua Luís de Mattos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio
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Rio - O município do Rio entrou no estágio 3 às 13h de quinta-feira (6), por causa da previsão de rajadas acima de 90km/h. No início da tarde, ventos moderados atingiram a Costa Verde e a capital fluminense. Por causa da ventania, uma árvore caiu na Rua Luís de Mattos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, próximo à 20ª DP (Vila Isabel).

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