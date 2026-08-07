Ciclovia Tim Maia é reaberta na noite desta sexta-feira (7) - Arquivo / Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia é reaberta na noite desta sexta-feira (7)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 07/08/2026 20:50 | Atualizado 07/08/2026 20:52

Rio - A Ciclovia Tim Maia foi reaberta, na noite desta sexta-feira (7), para ciclistas e pedestres, no trecho entre a praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. A liberação acontece após a ausência de registros de ventos fortes na Estação Vidigal nas últimas três horas.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) reforça que a Avenida Niemeyer permanece normalmente aberta ao tráfego, no trecho entre São Conrado e o Leblon.



A ciclovia, localizada na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, foi interditada às 13h desta sexta-feira (7), depois do registro de ventos fortes, com velocidade superior a 65 km/h, na manhã desta sexta-feira, na Estação Vidigal.



O fechamento da Ciclovia Tim Maia é adotado quando são verificadas condições adversas de mar e de tempo. Entre os critérios para a interdição estão o registro de ondas acima de 2 metros de altura, em um intervalo de até 15 segundos, ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e ocorrência de chuva forte na região.



Às 18h a capital retornou ao Estágio 2 por causa da redução da ventania para as próximas horas.



Segundo Inmet, as maiores rajadas de vento no estado do Rio nesta sexta-feira (7) foram:



Angra dos Reis - 84,7 km/h (10h33)

Paraty - 72, 5 km/h (10h00)

Rio de Janeiro (Marambaia) - 61,2 km/h (11h00)

Rio de Janeiro (Vila Militar) - 54,0 km/h (12h00)

Rio de Janeiro (Forte de Copacabana) - 53,3 km/h (11h00)

Seropédica (Ecologia Agrícola) - 49,3 km/h (12h00)