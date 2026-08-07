Ciclovia Tim Maia é reaberta na noite desta sexta-feira (7)Arquivo / Agência O Dia
A ciclovia, localizada na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, foi interditada às 13h desta sexta-feira (7), depois do registro de ventos fortes, com velocidade superior a 65 km/h, na manhã desta sexta-feira, na Estação Vidigal.
O fechamento da Ciclovia Tim Maia é adotado quando são verificadas condições adversas de mar e de tempo. Entre os critérios para a interdição estão o registro de ondas acima de 2 metros de altura, em um intervalo de até 15 segundos, ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e ocorrência de chuva forte na região.
Às 18h a capital retornou ao Estágio 2 por causa da redução da ventania para as próximas horas.
Segundo Inmet, as maiores rajadas de vento no estado do Rio nesta sexta-feira (7) foram:
Angra dos Reis - 84,7 km/h (10h33)
Paraty - 72, 5 km/h (10h00)
Rio de Janeiro (Marambaia) - 61,2 km/h (11h00)
Rio de Janeiro (Vila Militar) - 54,0 km/h (12h00)
Rio de Janeiro (Forte de Copacabana) - 53,3 km/h (11h00)
Seropédica (Ecologia Agrícola) - 49,3 km/h (12h00)
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