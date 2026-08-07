Com os homens foram apreendidos farto material entorpecente e três rádios comunicadores - Divulgação PMRJ

Com os homens foram apreendidos farto material entorpecente e três rádios comunicadores Divulgação PMRJ

Publicado 07/08/2026 19:06

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (7) , no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os suspeitos foram identificados como Marcos Vinicius Santos de Souza, 24 anos, e Marcos Vinicius Alves de Oliveira, 26. Segundo a Polícia Civil, os dois têm antecedentes criminais.

LEIA MAIS: MPRJ pede inelegibilidade de Garotinho



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) encontraram os suspeitos no cruzamento das ruas Maria Gama e Jorge Nanhay. A região é apontada como área de intenso comércio ilegal de entorpecentes.



Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, dando início a uma perseguição. Os agentes conseguiram alcançá-los poucos metros depois. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) encontraram os suspeitos no cruzamento das ruas Maria Gama e Jorge Nanhay. A região é apontada como área de intenso comércio ilegal de entorpecentes.Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, dando início a uma perseguição. Os agentes conseguiram alcançá-los poucos metros depois.

Durante a revista, os policiais encontraram com o passageiro da motocicleta, Marcos Vinicius Santos de Souza, uma sacola contendo grande quantidade de drogas, além de três rádios comunicadores.



Ainda segundo a PM, a consulta aos antecedentes revelou que Marcos Vinicius Alves de Oliveira tem registros por furto, adulteração de veículo e participação em racha. Já Marcos Vinicius Santos de Souza tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Os dois foram encaminhados, juntamente com a motocicleta e todo o material apreendido, para a 64ª DP (Vilar dos Teles), onde o caso foi registrado.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral