Com os homens foram apreendidos farto material entorpecente e três rádios comunicadores Divulgação PMRJ
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) encontraram os suspeitos no cruzamento das ruas Maria Gama e Jorge Nanhay. A região é apontada como área de intenso comércio ilegal de entorpecentes.
Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, dando início a uma perseguição. Os agentes conseguiram alcançá-los poucos metros depois.
Ainda segundo a PM, a consulta aos antecedentes revelou que Marcos Vinicius Alves de Oliveira tem registros por furto, adulteração de veículo e participação em racha. Já Marcos Vinicius Santos de Souza tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Os dois foram encaminhados, juntamente com a motocicleta e todo o material apreendido, para a 64ª DP (Vilar dos Teles), onde o caso foi registrado.
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