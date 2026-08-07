Estruturas ocupavam a escadaria na altura do Túnel Sá Freire Alvim e comprometiam a circulação segura de pedestres - Jonas Monteiro/Prefeitura do Rio

Estruturas ocupavam a escadaria na altura do Túnel Sá Freire Alvim e comprometiam a circulação segura de pedestres Jonas Monteiro/Prefeitura do Rio

Publicado 07/08/2026 17:22

Rio - Uma operação de ordenamento urbano retirou, nesta sexta-feira (7), 40 carcaças de bicicletas abandonadas na entrada do Túnel Sá Freire Alvim, em Copacabana, na Zona Sul . As estruturas estavam presas ao gradil de um parque infantil e ao guarda-corpo da escadaria que dá acesso às comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho.

Segundo a prefeitura, os equipamentos apresentavam avançado estado de deterioração e ocupavam parte significativa da passagem utilizada diariamente por moradores e pedestres.



De acordo com os órgãos envolvidos, a presença das bicicletas comprometia a circulação de pessoas e criava obstáculos em um dos principais acessos da região. Após a retirada do material, a escadaria foi desobstruída.



“O espaço público precisa estar livre e acessível para a população. Essas bicicletas estavam completamente abandonadas, em péssimo estado de conservação e impediam a circulação segura de quem utiliza diariamente essa escadaria. Mais do que retirar as carcaças, essa ação reforça a importância de difundirmos uma cultura de ordenamento e de respeito ao espaço público”, afirmou o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito.

A ação foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul e contou com apoio da Gerência Executiva Local (GEL), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal.



