Homem foi detido em Marechal Hermes quando se aproximava da vítimaReprodução/Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou ter sido agredida pelo então companheiro no último domingo (2). Segundo o depoimento, ela sofreu socos na cabeça, puxões de cabelo e teria sido agarrada pelo pescoço durante uma discussão.
Ainda conforme a denúncia, após o término do relacionamento, o suspeito, identificado pela polícia como Michel da Silva Mendes, teria ficado com o celular da mulher e passado a acessar o aparelho sem autorização. A investigação apontou que ele utilizava o telefone para divulgar fotografias e vídeos íntimos da vítima para terceiros, além de enviar ameaças de morte.
Os agentes acompanharam a vítima até Marechal Hermes para realizar diligências. Segundo a corporação, o suspeito foi localizado quando se aproximava da moça de forma agressiva e acabou detido antes que uma nova agressão ocorresse.
Durante a ação, o celular foi recuperado pelos policiais. A apreensão do aparelho também interrompeu o envio de ameaças e o compartilhamento do conteúdo íntimo, de acordo com a investigação.
Michel foi levado para a 29ª DP e autuado em flagrante pelos crimes de divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento, ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, furto de celular e invasão de dispositivo informático.
A Polícia Civil informou ainda que o homem possui registros anteriores relacionados à violência doméstica, incluindo ocorrências por ameaça e lesão corporal.
A reportagem de O DIA tenta o contato de Michel da Silva Mendes. O espaço segue aberto para manifestações.
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