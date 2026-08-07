São Gonçalo: Polícia Civil prendeu em flagrante o investigado após denúncia de agressões contra a companheira Reprodução/Internet
Homem é preso após agredir companheira e tentar impedi-la de deixar casa
Segundo a Polícia Civil, mulher relatou ter sido impedida de sair da residência e agredida pelo companheiro; caso foi registrado na 74ª DP
Homem é preso após agredir companheira e tentar impedi-la de deixar casa
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Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em área de mata
Vítima ainda não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso e apura a possibilidade de execução
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