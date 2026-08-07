São Gonçalo: Polícia Civil prendeu em flagrante o investigado após denúncia de agressões contra a companheira - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Polícia Civil prendeu em flagrante o investigado após denúncia de agressões contra a companheira Reprodução/Internet

Publicado 07/08/2026 15:34

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6), em São Gonçalo , após a companheira denunciar que teria sido impedida de deixar a residência onde os dois moravam e agredida durante a tentativa de sair do imóvel. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Segundo a Polícia Civil, a mulher decidiu deixar a casa definitivamente após uma discussão ocorrida na noite anterior. Ao retornar para buscar seus pertences, porém, teria sido impedida pelo companheiro, que, de acordo com o relato apresentado à polícia, passou a agredi-la fisicamente.

Conforme o registro da ocorrência, a mulher afirmou ter sofrido puxões de cabelo e pelos braços, empurrões e chutes. Ela também relatou que teve a cabeça lançada contra uma parede. A vítima informou ainda que aquele não teria sido o primeiro episódio de violência durante o relacionamento e manifestou interesse em solicitar Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Após receber a denúncia, policiais civis realizaram diligências e localizaram o investigado nas proximidades de Alcântara. Ele foi conduzido à delegacia sem resistência.

Em depoimento, o homem afirmou que o relacionamento havia terminado após uma série de desentendimentos e atribuiu o episódio a questões pessoais entre o casal. Segundo a Polícia Civil, ele admitiu ter segurado a companheira pelos braços e a colocado sobre a cama durante a discussão, reconhecendo que sua conduta poderia ter causado as lesões identificadas. A investigação também apontou que uma criança de cinco anos teria presenciado o episódio.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ocorrência integra as ações da 74ª DP durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.