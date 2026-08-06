São Gonçalo: a vítima procurou atendimento na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, e a Guarda Municipal foi acionada e registrou a ocorrência - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: a vítima procurou atendimento na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, e a Guarda Municipal foi acionada e registrou a ocorrênciaDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2026 10:56

São Gonçalo - A Polícia Civil investiga um caso de violência sexual registrado na última terça-feira (4), em São Gonçalo . Segundo as informações apuradas, uma mulher foi amarrada e levada à força para um motel, onde teria sido vítima de estupro.

Após o ocorrido, a vítima procurou atendimento na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade. A Guarda Municipal foi acionada e registrou a ocorrência na unidade de saúde.

No dia seguinte, a mulher, que apresentava lesões aparentes, foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó para a realização de exame pericial.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.