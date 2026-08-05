Niterói: HEAT utilizou mais de 10 mil bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos relacionados a acidentes - Divulgação/Ascom

Niterói: HEAT utilizou mais de 10 mil bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos relacionados a acidentesDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 19:40 | Atualizado 05/08/2026 19:42

São Gonçalo - O estoque de sangue na agência transfusional do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) , em São Gonçalo, está em nível crítico. Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio, a unidade realiza uma nova campanha de doação de sangue nesta quinta-feira (06) e sexta-feira (07) no Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo.

O posto de coleta, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, oferecerá estrutura completa e segura, com equipes responsáveis pela recepção, triagem e coleta. A meta da campanha, que ocorrerá entre às 10h e 18h, é arrecadar cerca de 200 bolsas por dia.

Segundo técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela ação, o objetivo principal é manter o estoque equilibrado. Além do HEAT, a agência transfusional também atende aos pacientes internados no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, unidade de retaguarda do Estado.

Somente no ano passado, o HEAT utilizou mais de 10 mil bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos relacionados a acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por arma de fogo e quedas. Dependendo da gravidade do caso, um paciente pode necessitar de até 10 bolsas de sangue.

Os organizadores esperam que a campanha consiga arrecadar o maior número possível de bolsas durante os dois dias, ajudando a salvar centenas de vidas. Cada doador tem potencial para salvar até quatro pessoas. O HEAT realiza mensalmente cerca de 500 cirurgias ortopédicas e outras dezenas pela cirurgia geral, vascular e plástica, pediatria e bucomaxilofacial.

Requisitos para doação de sangue:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de documentos e autorização);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Estar alimentado (evitar refeições gordurosas nas 4 horas anteriores à doação);

– Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial, como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CNH ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).