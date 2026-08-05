São Gonçalo: montanhas de lixo ainda eram vistas em ruas de São Gonçalo, enquanto o município informava a retomada da coletaReprodução/Agência O Informativo
A mobilização ocorreu na segunda-feira (3), quando parte dos garis interrompeu as atividades para reivindicar melhores salários, benefícios, condições de trabalho e o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual. A paralisação reduziu o efetivo nas ruas e afetou o cronograma da coleta em diferentes regiões do município.
Em nota, a Prefeitura informou que a adesão ao movimento foi parcial e que a empresa Força Ambiental manteve equipes em operação, priorizando a coleta em unidades hospitalares.
Segundo a administração municipal, a Secretaria de Conservação também realizou uma operação emergencial para recolher resíduos nos principais pontos da cidade e reduzir os impactos provocados pela paralisação. A pasta informou ainda que o apoio foi mantido nesta terça-feira e que, de acordo com a empresa responsável, o serviço já foi normalizado.
Moradores ainda relatam lixo acumulado
Até o momento, não há confirmação de um acordo definitivo entre as partes. A expectativa é de que novas negociações sejam realizadas para evitar novas paralisações e garantir a regularidade da coleta de lixo no município.
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