São Gonçalo: montanhas de lixo ainda eram vistas em ruas de São Gonçalo, enquanto o município informava a retomada da coleta - Reprodução/Agência O Informativo

São Gonçalo: montanhas de lixo ainda eram vistas em ruas de São Gonçalo, enquanto o município informava a retomada da coletaReprodução/Agência O Informativo

Publicado 05/08/2026 11:57





A mobilização ocorreu na segunda-feira (3), quando parte dos garis interrompeu as atividades para reivindicar melhores salários, benefícios, condições de trabalho e o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual. A paralisação reduziu o efetivo nas ruas e afetou o cronograma da coleta em diferentes regiões do município.



Em nota, a Prefeitura informou que a adesão ao movimento foi parcial e que a empresa Força Ambiental manteve equipes em operação, priorizando a coleta em unidades hospitalares.



Segundo a administração municipal, a Secretaria de Conservação também realizou uma operação emergencial para recolher resíduos nos principais pontos da cidade e reduzir os impactos provocados pela paralisação. A pasta informou ainda que o apoio foi mantido nesta terça-feira e que, de acordo com a empresa responsável, o serviço já foi normalizado.



Moradores ainda relatam lixo acumulado

São Gonçalo - Mesmo após a Prefeitura de São Gonçalo informar a normalização da coleta de lixo, moradores ainda convivem com o acúmulo de resíduos em diversos bairros. Os reflexos da paralisação parcial dos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo serviço ainda eram visíveis nesta terça-feira (4).A mobilização ocorreu na segunda-feira (3), quando parte dos garis interrompeu as atividades para reivindicar melhores salários, benefícios, condições de trabalho e o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual. A paralisação reduziu o efetivo nas ruas e afetou o cronograma da coleta em diferentes regiões do município.Em nota, a Prefeitura informou que a adesão ao movimento foi parcial e que a empresa Força Ambiental manteve equipes em operação, priorizando a coleta em unidades hospitalares.Segundo a administração municipal, a Secretaria de Conservação também realizou uma operação emergencial para recolher resíduos nos principais pontos da cidade e reduzir os impactos provocados pela paralisação. A pasta informou ainda que o apoio foi mantido nesta terça-feira e que, de acordo com a empresa responsável, o serviço já foi normalizado.

Apesar da retomada anunciada pelo município, moradores afirmaram que sacos de lixo continuavam acumulados em diversas ruas ao longo da terça-feira. Em alguns bairros, os resíduos permaneceram espalhados pelas calçadas, provocando preocupação com o mau cheiro, a proliferação de insetos e possíveis riscos à saúde pública. Os trabalhadores afirmam que a paralisação foi motivada pela falta de avanços nas negociações com a empresa terceirizada. Entre as principais reivindicações estão reajuste salarial, melhoria dos benefícios e valorização da categoria.



Até o momento, não há confirmação de um acordo definitivo entre as partes. A expectativa é de que novas negociações sejam realizadas para evitar novas paralisações e garantir a regularidade da coleta de lixo no município.