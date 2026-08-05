São Gonçalo: equipe da Escola Firjan SESI São Gonçalo conquista prêmio internacional por inspirar novas gerações na robótica - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: equipe da Escola Firjan SESI São Gonçalo conquista prêmio internacional por inspirar novas gerações na robóticaDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:11