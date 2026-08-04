São Gonçalo: travessia pela Ponte Rio-Niterói exigiu paciência dos motoristas rumo à capital - Reprodução/Internet

São Gonçalo: travessia pela Ponte Rio-Niterói exigiu paciência dos motoristas rumo à capitalReprodução/Internet

Publicado 04/08/2026 10:45

São Gonçalo - Na manhã desta terça-feira (4), uma colisão no km 309 da BR-101 , na altura de Porto do Rosa, em São Gonçalo, deixou o trânsito complicado na região. A faixa direita no sentido Rio de Janeiro precisou ser interditada, exigindo a atuação de equipes da concessionária para o atendimento à ocorrência e a liberação da pista. Perto das 7h40, as retenções no local já alcançavam cerca de um quilômetro.

A travessia pela Ponte Rio-Niterói também exigiu paciência dos motoristas rumo à capital, apresentando tráfego lento desde os acessos ao Mocanguê e tempo estimado em 20 minutos. No sentido oposto, em direção a Niterói, a circulação fluia normalmente, durando em média 13 minutos.

Dentro do município de Niterói, as vias de acesso à ponte registraram fluxo mais carregado, embora sem grandes congestionamentos. A circulação seguiu sem gargalos relevantes no Ponto Cem Réis.

Na Zona Sul niteroiense, o tráfego ficou mais denso na Avenida Roberto Silveira, na altura da Rua Lopes Trovão, e na saída do Túnel Charitas-Cafubá em direção a Icaraí, onde agentes da NitTrans acompanham o fluxo. Em contrapartida, outras vias importantes — como a Rua Santa Rosa (próximo ao Salesiano), o cruzamento das ruas Dr. Paulo Alves e Fagundes Varela, a Rua Miguel de Frias, a Avenida Quintino Bocaiúva (sentido Icaraí) e a Estrada Caetano Monteiro, na Região Oceânica — registraram trânsito livre durante o monitoramento matutino.