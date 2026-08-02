São Gonçalo: cadastro é destinado aos moradores que ainda não estão inscritos no programa habitacional no municípioReprodução/Internet
São Gonçalo libera novas vagas para atendimento do Minha Casa Minha Vida
Inscrições estão disponíveis em todo o mês de agosto
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