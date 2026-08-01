São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vai promover, na próxima semana, oficinas locais do processo de revisão do Plano Diretor Participativo. Serão realizados cinco eventos públicos, de segunda a sexta-feira (3 a 7 de agosto), das 18h às 21h, em diferentes regiões do município. Os encontros com a comunidade têm como objetivo recolher contribuições para aprofundar o diagnóstico municipal, complementando as análises técnicas que estão sendo realizadas pelas equipes responsáveis pela revisão.
Todos os cidadãos podem participar dos eventos, que acontecerão nos bairros de São Miguel, Santa Izabel, Laranjal, Porto da Madama e Venda da Cruz, contribuindo com a leitura comunitária da realidade municipal, mesmo não tendo conhecimento técnico específico. Por isso, a Prefeitura convida lideranças comunitárias, associações de moradores, movimentos sociais, conselhos profissionais e demais representantes de instituições, do poder público e da sociedade civil organizada.
“As oficinas locais fazem parte da segunda etapa do processo de revisão do Plano Diretor, dedicado à “Leitura da Realidade Municipal”. Nesta fase, além de levantamentos técnicos, são consideradas todas as contribuições advindas da população para qualificar a aprimorar a compreensão da situação atual do território, especialmente seus desafios e potenciais”, afirmou a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Rafaela Santana.
Nos eventos, após uma apresentação técnica, os participantes poderão manifestar suas contribuições com o apoio de mapas, fichas temáticas e perguntas norteadoras. Os apontamentos serão devidamente registrados pelas equipes técnicas, de modo que sejam identificados as principais problemáticas, potencialidades e prioridades do município pela perspectiva da população.
Serão abordados, principalmente, os seguintes assuntos: uso e ocupação do solo; mobilidade e transporte; meio ambiente; habitação de interesse social; regularização fundiária; infraestrutura urbana; equipamentos e serviços públicos; e desenvolvimento social e econômico. Para otimizar o aproveitamento das contribuições, recomenda-se que a população participe do evento mais próximo de sua residência ou território de convívio.
O que é o Plano Diretor
Trata-se de uma lei que orienta o desenvolvimento do município, abordando assuntos que fazem parte do cotidiano da população, como transporte, moradia, meio ambiente, infraestrutura, organização do território, serviços públicos e atividades econômicas. A revisão do Plano Diretor tem como objetivo atualizar essas orientações, considerando a realidade atual de São Gonçalo e as necessidades e anseios da população para os próximos anos. O processo é respaldado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). A revisão do Plano Diretor é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, coordenada pela Semgipe e com o apoio técnico da consultoria URBTEC. Todas as informações e documentos estão disponibilizados para consulta pública na página do Plano no site da Prefeitura: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/plano-diretor-de-sao-goncalo
SERVIÇO
1ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor
Data: 03/08/2026 (segunda-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Escola Municipal Luiz Gonzaga
Endereço: Rua Desembargador Toledo Piza, s/n — São Miguel
2ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor
Data: 04/08/2026 (terça-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes
Endereço: Estrada de Santa Izabel, s/n — Santa Izabel
3ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor
Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Colégio Municipal Estephânia de Carvalho
Endereço: Avenida Bispo Dom João da Mata, nº 466 — Laranjal
4ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor
Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Centro Interescolar Ulysses Guimarães
Endereço: Rua Doutor Gradim, s/n — Porto da Madama
5ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor
Data: 07/08/2026 (sexta-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva
Endereço: Rua Dr. Porciúncula, nº 395 — Venda da Cruz
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