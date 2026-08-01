São Gonçalo: nos eventos, após uma apresentação técnica, os participantes poderão manifestar suas contribuições - Reprodução/Internet

São Gonçalo: nos eventos, após uma apresentação técnica, os participantes poderão manifestar suas contribuiçõesReprodução/Internet

Publicado 01/08/2026 13:23

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vai promover, na próxima semana, oficinas locais do processo de revisão do Plano Diretor Participativo. Serão realizados cinco eventos públicos, de segunda a sexta-feira (3 a 7 de agosto), das 18h às 21h, em diferentes regiões do município. Os encontros com a comunidade têm como objetivo recolher contribuições para aprofundar o diagnóstico municipal, complementando as análises técnicas que estão sendo realizadas pelas equipes responsáveis pela revisão.

Todos os cidadãos podem participar dos eventos, que acontecerão nos bairros de São Miguel, Santa Izabel, Laranjal, Porto da Madama e Venda da Cruz, contribuindo com a leitura comunitária da realidade municipal, mesmo não tendo conhecimento técnico específico. Por isso, a Prefeitura convida lideranças comunitárias, associações de moradores, movimentos sociais, conselhos profissionais e demais representantes de instituições, do poder público e da sociedade civil organizada.

“As oficinas locais fazem parte da segunda etapa do processo de revisão do Plano Diretor, dedicado à “Leitura da Realidade Municipal”. Nesta fase, além de levantamentos técnicos, são consideradas todas as contribuições advindas da população para qualificar a aprimorar a compreensão da situação atual do território, especialmente seus desafios e potenciais”, afirmou a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Rafaela Santana.

Nos eventos, após uma apresentação técnica, os participantes poderão manifestar suas contribuições com o apoio de mapas, fichas temáticas e perguntas norteadoras. Os apontamentos serão devidamente registrados pelas equipes técnicas, de modo que sejam identificados as principais problemáticas, potencialidades e prioridades do município pela perspectiva da população.