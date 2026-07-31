Material apreendido pela Polícia Militar na comunidade da Grota - Policia Militar/Ascom

Material apreendido pela Polícia Militar na comunidade da GrotaPolicia Militar/Ascom

Publicado 31/07/2026 14:00

Niterói - Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (30), na Comunidade da Grota, no bairro São Francisco, em Niterói. A ação foi realizada por equipes do 12º BPM durante patrulhamento para apurar denúncias de comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com a corporação, os policiais foram até a Avenida Rui Barbosa após receberem informações sobre a atuação de traficantes no local. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e capturados pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 162 pinos de cocaína, 41 pedras de crack, 32 frascos de loló e dois radiotransmissores. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia.

Os três suspeitos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada. Após a análise da autoridade policial, eles permaneceram presos e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.