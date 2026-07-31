Material apreendido pela Polícia Militar na comunidade da GrotaPolicia Militar/Ascom
Operação da PM termina com três presos e apreensão de drogas na Comunidade da Grota
Suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada dos policiais, mas foram cercados e presos em flagrante. Entorpecentes e radiotransmissores foram apreendidos
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Grupamento armado começa a atuar nesta quinta-feira (30) com mais de 60 agentes, câmeras corporais, coletes padronizados e viaturas com nova identidade visual
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Incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Porto da Pedra. Não houve registro de feridos
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Prisão temporária foi cumprida nesta quarta-feira (29); laudo do IML apontou traumatismo craniano e lesões compatíveis com agressões
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Novo corredor viário, com ciclovia, liga o bairro de Neves a Guanxidiba
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