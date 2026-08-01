São Gonçalo: reunião contou com a participação de representantes da Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Comitê Gestor de Redução de Riscos e Desastres - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: reunião contou com a participação de representantes da Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Comitê Gestor de Redução de Riscos e DesastresLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 01/08/2026 13:10

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais e da Subsecretaria de Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (30), uma reunião pública com lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).

A iniciativa prevê alinhar as ações de mobilização e governança para a elaboração do PMRR, instrumento estratégico que orientará o município na identificação, diagnóstico e priorização de intervenções em áreas suscetíveis a riscos geológicos e hidrológicos, fortalecendo as políticas públicas de prevenção de desastres e proteção da população.

"A elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos representa um importante avanço para São Gonçalo no fortalecimento da política de prevenção de desastres. Estamos construindo um instrumento técnico, baseado em critérios científicos e na participação social, que permitirá ao município identificar, priorizar e planejar intervenções em áreas suscetíveis a riscos geológicos e hidrológicos. Essa reunião pública marca uma etapa fundamental de diálogo com as lideranças comunitárias e com a sociedade civil, garantindo que o conhecimento técnico seja complementado pela realidade vivenciada nos territórios", declarou a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana.

A elaboração do Plano ocorre no âmbito do Acordo de Adesão firmado entre o município de São Gonçalo e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que prevê a realização de processos participativos com a sociedade. A reunião contou com a participação de representantes da Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Comitê Gestor de Redução de Riscos e Desastres; a empresa Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia, responsável pela elaboração do Plano; as lideranças comunitárias locais e representantes da sociedade civil. O Comitê Gestor foi instituído para acompanhar, monitorar e apoiar a elaboração do PMRR, além de promover a articulação entre os órgãos municipais, a empresa contratada e a população durante todas as fases do projeto. O encontro é destinado a apresentação dos objetivos do projeto, as fases de elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos, o cronograma de atividades e os próximos encontros participativos previstos para o desenvolvimento do trabalho.

O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção, destacou a importância da participação das comunidades neste processo. “Reuniões como está são fundamentais para garantir que o Plano Municipal de Redução de Riscos seja construído de forma participativa, ouvindo quem conhece de perto a realidade das comunidades. Esse diálogo fortalece a união entre o poder público e a população, permitindo identificar prioridades, compartilhar informações e desenvolver ações mais eficazes de prevenção e redução de riscos”, afirmou.

