São Gonçalo: equipes do grupamento de elite armado Romu seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitário - Renan Otto / Divulgação

São Gonçalo: equipes do grupamento de elite armado Romu seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitárioRenan Otto / Divulgação

Publicado 01/08/2026 13:02

São Gonçalo - Após cinco anos de um longo processo de preparação e capacitação de seus agentes, a Guarda Municipal de São Gonçalo iniciou, nesta quinta-feira (30), o patrulhamento ostensivo do novo grupamento armado - Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU). Para marcar a data e também comemorar os 88 anos de fundação da corporação, foi realizada uma cerimônia de lançamento do grupamento armado no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

A partir de agora, 64 guardas municipais integrantes da nova ROMU passarão a portar pistolas de calibre .40 durante o horário do serviço, devidamente uniformizados, com coletes balísticos, câmeras corporais e viaturas caracterizadas. Eles farão patrulhamento rotineiro pelos principais corredores viários da cidade e locais de grande movimentação de pessoas, em atuação integrada com as demais forças de segurança de São Gonçalo.

A cerimônia teve início com a apresentação das atribuições do grupamento armado e detalhamento do embasamento legal sobre o uso de armas de fogo pelas Guardas Municipais. O assessor especial da Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, Anaelson Bonfim, listou toda a legislação sobre o tema e destacou os cursos, capacitações e atividades relacionadas à preparação dos agentes para atuar no grupamento armado. As ações tiveram início ainda no primeiro ano do primeiro mandato do prefeito Capitão Nelson. "É importante destacar que o armamento da Guarda vem de um trabalho de cinco anos, que iniciou em 2021. Todos os agentes armados foram aprovados em cursos junto à Polícia Militar, que contou com 100 horas de aulas práticas e teóricas, além da aprovação em exames psicológico e provas teóricas e práticas, com a certificação individual credenciada pela Polícia Federal para cada agente", detalhou.

Ao lado do vice-prefeito João Ventura e do vereador Felipe Guarany, representando o Legislativo, o prefeito Capitão Nelson destacou a importância do grupamento armado da Guarda Municipal, lembrando o longo processo de preparação dos agentes, com a participação efetiva das demais forças de segurança, do Judiciário e do Ministério Público."É um momento emocionante! Eu comecei a trabalhar em São Gonçalo em 1982, quando cheguei como soldado da Polícia Militar, e pude acompanhar a cidade ao longo dos anos. Desde que assumi a Prefeitura, em 2021, iniciamos o trabalho para valorizar os nossos guardas, além de começar a capacitação criteriosa para o porte de armas. Muita coisa já mudou. Os guardas hoje estão preparados, passaram por um processo longo, cuidadoso e responsável. Parabenizo os agentes pela capacitação", disse.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Márcio Ribeiro, também reforçou a importância do treinamento especializado dos agentes ao longo dos últimos anos e destacou os investimentos realizados, como novos veículos, uniformes e equipamentos, para que a Guarda Municipal de São Gonçalo pudesse ter condições de atuar, de fato, em auxílio às demais forças de segurança no patrulhamento ostensivo, comunitário e de proximidade. O secretário lembrou a integração com a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais na elaboração de projetos e captação de recursos para tais investimentos.

O comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, Ewerton Mendes, agradeceu a dedicação de todos os agentes agentes e reforçou que esse é um passo necessário e marcante para toda a corporação. "Como comandante, sinto um enorme orgulho de estar aqui ao lado de homens e mulheres plenamente capacitados. É um dia histórico", destacou ele, lembrando que o foco é a segurança de toda a população gonçalense. Após os pronunciamentos, o prefeito Capitão Nelson entregou o Certificado de Marco Institucional ao comandante da Guarda, Ewerton Mendes, por sua liderança frente à corporação. Dois outros guardas também foram homenageados durante a cerimônia: a subinspetora Presciliana dos Santos Oliveira, que atua há 33 anos na Guarda e é uma das pioneiras no 1° Grupamento Feminino da corporação; e Ricardo Henrique Costa Dutra, que iniciou sua carreira na Guarda em 1991, aposentando-se em 2025.

Estiveram presentes a promotora de Justiça Doutora Renata de Vasconcelos Araújo Bressan, representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em São Gonçalo; Luís Marta, da Polícia Federal; Capitão de Fragata (FN) Luís Gustavo Silva Pereira, da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores; coronel Gilbert dos Santos, comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA); tenente-coronel Bruno Schorcht, comandante do 7° BPM (São Gonçalo); Dra. Andreia da Silva Pereira, presidente da OAB de São Gonçalo; capitão Paulo Henrique, coordenador da base do programa Segurança Presente da Polícia Militar em São Gonçalo; além de representantes da Polícia Civil, do Poder Judiciário, Corpo de Bombeiros.



Longo processo de capacitação



Além dos cursos preparatórios e provas junto às Polícias Militar e Federal, os guardas também já realizaram capacitações com outros órgãos, visando aprimorar seus conhecimentos e fortalecer sua atuação nas ruas, como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Fuzileiros Navais, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), entre outros. Os grupamentos armados passam a atuar exclusivamente nas áreas de maior fluxo de pessoas, com concentração de comércios, combatendo os chamados crimes de rua, de menor potencial ofensivo, complementando o trabalho do 1° e 7° Batalhões da Polícia Militar. Desta forma, parte do efetivo da Polícia Militar poderá ser deslocado para reforçar a atuação em áreas conflagradas, de alta criminalidade. As equipes do grupamento armado ROMU seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitário, com o suporte tecnológico da Central de Segurança de São Gonçalo – CSSG, que opera o videomonitoramento da cidade, com mais de 440 câmeras, inclusive com recursos de reconhecimento facial. A atuação do grupamento será monitorada permanentemente pela Corregedoria e pela Ouvidoria da Guarda Municipal e, externamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

