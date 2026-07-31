São Gonçalo: novo grupamento da Guarda Municipal terá coletes padronizados, câmeras corporais, viaturas identificadas e mais de 60 agentes - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: novo grupamento da Guarda Municipal terá coletes padronizados, câmeras corporais, viaturas identificadas e mais de 60 agentesDivulgação/Ascom

Publicado 31/07/2026 16:46

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo apresentou o novo uniforme e a estrutura da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), grupamento armado da Guarda Municipal que inicia as atividades nas ruas nesta quinta-feira (30).

Entre as novidades estão a substituição da boina por boné, o uso de coletes nas cores azul e amarelo, viaturas com identidade visual exclusiva e câmeras corporais de uso obrigatório durante o serviço.

Mais de 60 guardas municipais integram o novo grupamento. Antes do início das operações, os agentes participaram de treinamentos teóricos e práticos com a Polícia Militar, passaram por avaliação psicológica e, na última segunda-feira (27), concluíram uma capacitação promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em São Gonçalo.

O treinamento foi realizado na sede do MPRJ, no bairro Barro Vermelho, e ministrado pela promotora de Justiça Renata de Vasconcelos Araújo Bressan, coordenadora do Núcleo de Investigação Penal do órgão no município. Durante a atividade, os guardas receberam orientações sobre procedimentos operacionais, legislação, uso responsável da força, responsabilidade funcional e análise de ocorrências.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Márcio Ribeiro, a capacitação reforça a preparação técnica, ética e jurídica dos agentes que atuarão no grupamento armado.

As mudanças foram oficializadas por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município. O novo padrão estabelece que os integrantes da ROMU utilizem coletes confeccionados em tecido tipo Rip Stop, nas cores azul e amarelo, além do boné como parte do uniforme.

Também será obrigatório o uso de colete balístico, câmera corporal e arma de fogo durante o serviço. A exigência se estende aos guardas municipais de outras unidades que possuam autorização para portar armamento em serviço.

As viaturas da ROMU também receberam uma nova identidade visual. Os veículos serão predominantemente brancos e azuis, com o brasão do grupamento no capô e nas portas dianteiras, a inscrição "Ronda Ostensiva" e a identificação "ROMU" nas portas traseiras, além da numeração da viatura e do telefone de emergência 153.

De acordo com a Prefeitura, a padronização busca facilitar a identificação dos agentes pela população, ampliar a segurança dos guardas e dar mais transparência às ações desenvolvidas nas ruas.

ROMU atuará principalmente em áreas de maior circulação de pessoas e concentração comercial, com foco no patrulhamento preventivo, em ações ostensivas e no combate aos chamados crimes de rua. As equipes contarão com o apoio da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que monitora a cidade por meio de mais de 440 câmeras, incluindo equipamentos com tecnologia de reconhecimento facial.

Segundo a administração municipal, a criação do grupamento também permitirá que a Polícia Militar concentre parte de seu efetivo em bairros periféricos e regiões com maiores índices de violência.

Durante a capacitação, a promotora Renata Bressan destacou que o porte de arma de fogo exige preparo e responsabilidade. Segundo ela, o Ministério Público atua como parceiro das forças de segurança e busca contribuir para uma atuação técnica e responsável dos agentes.