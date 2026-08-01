São Gonçalo: animais silvestres resgatados em situação de risco são reabilitados - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: animais silvestres resgatados em situação de risco são reabilitadosDivulgação/Ascom

Publicado 01/08/2026 13:28

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) , localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, acolheu mil animais apenas no ano de 2026. A conquista foi alcançada na terça-feira (28), quando o milésimo paciente deste ano - um gambá - foi acolhido no local ao ser encaminhado por representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

É na ASAS, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, que os animais silvestres resgatados em situação de risco são reabilitados. Eles podem chegar ao local por entrega voluntária ou por resgates do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal do município, dentre outros órgãos. Na unidade, eles passam por triagem e cuiados veterinários, sendo que parte é reabilitada e preparada para soltura, enquanto outros são direcionados a instituições especializadas. O trabalho é guiado por protocolos técnicos e legais, com foco na saúde e conservação das espécies.



Desde sua abertura em 2022, a ASAS já recebeu 5.627 animais. A maioria chegou à unidade em 2025, quando foram resgatados 2.768 animais. A ASAS desempenha um papel central na proteção da biodiversidade local. É o que afirma o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos. "A ASAS atua rotineiramente visando a preservação da fauna e flora locais. Nossos agentes realizam capacitações constantes para atuar de forma a promover um melhor serviço para a população. Tudo de forma a entender mais sobre a natureza, promovendo uma cidade mais verde e responsável socialmente, como determina o nosso prefeito Capitão Nelson", destacou o secretário.

Entre os animais recebidos ao longo do ano estão gambás, que representam a maior parte dos atendimentos, além de bichos-preguiças, cachorros-do-mato, corujas, gaviões e diversas outras espécies da fauna da Mata Atlântica. A unidade é referência no Estado do Rio de Janeiro. "Esses animais são resgatados, recebem atendimento e tratamento especializado na ASAS e, quando aptos, são soltos em outras unidades de conservação do município de São Gonçalo, contribuindo para a manutenção da biodiversidade local. Esse marco também reforça a importância da educação ambiental. Quando a população sabe como agir ao encontrar um animal silvestre em situação de risco, aumentam as chances de sobrevivência e de retorno à natureza. A orientação é não tentar criar o animal ou realizar procedimentos por conta própria", disse Fernando Medeiros, biólogo e técnico ambiental que é responsável pela ASAS e pela APA de Maria Paula.

É importante ressaltar que a ASAS não acolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura é destinada exclusivamente a animais silvestres, com foco em espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate. A população pode colaborar com o trabalho da ASAS entrando em contato com os canais oficiais sempre que encontrar animais silvestres em situação de risco.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177.

