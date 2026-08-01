São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer passou pelo Monjolos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer passou pelo MonjolosDivulgação/Ascom

Publicado 01/08/2026 15:00

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer alegrou as crianças na Avenida Itamarati (Campo do Canequinho), em Monjolos, na manhã deste sábado (1º). O dia foi de muita brincadeira, diversão e lanche para mais de cem crianças. Neste domingo (2), os moradores do bairro Santa Izabel poderão aproveitar as atividades recreativas na Rua Almerinda Veloso da Cunha (Praça de Itaitindiba), das 9h às 13h.

Em Monjolos, o dia foi marcado com muita alegria pelo projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo . A criançada aproveitou a Caravana de Arte e Lazer com as brincadeiras dos personagens infantis e animadores e com os brinquedos infláveis (pula-pula, escorrega e outros), além da cama elástica, piscina de bolinhas e jogos de tabuleiro.

No dia de pura diversão, houve brincadeiras lúdicas, guerra de cotonetes, atividades artísticas e esportivas, dança, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial e aulas de dança com muita música infantil para a garotada. Além das brincadeiras, os pequenos receberam água, guaraná natural e picolé. E para ficar ainda melhor, ainda teve cachorro-quente, pipoca e algodão doce – tudo distribuído gratuitamente.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada, em outubro de 2022, com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Ela já passou por dezenas de bairros de São Gonçalo, atendendo milhares de crianças. A Prefeitura de São Gonçalo divulga, regularmente em seus canais de comunicação, os dias e locais por onde a Caravana de Arte e Lazer vai passar.