São Gonçalo: os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por leiDivulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 12:51

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero , realizada semanalmente pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, realizou 2.480 abordagens, resultando na emissão de 230 autos de infração e 63 motos removidas ao Pátio Municipal, no mês de julho. A última ação do mês aconteceu na segunda-feira (27), em Santa Luzia, quando foram realizadas 210 abordagens.

A ação visa combater motos que circulam pela cidade com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. Na ação de Santa Luzia, foram realizadas 210 abordagens, com a emissão de 23 autos de infração e cinco motos tendo sido removidas ao Pátio Municipal. Durante as ações, os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal. O veículo pode ser removido também se não tiver placa ou se o motorista tentar se evadir. "As ações pela nossa cidade seguirão! O resultado que estamos tendo com as operações é extremamente gratificante, com muita dedicação dos nossos agentes. Os números de irregularidades diminuem cada vez mais pelas ruas de São Gonçalo e seguiremos fiscalizando até que toda a população esteja satisfeita, já que começamos essas ações após demandas dos próprios gonçalenses", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

Realizada desde abril de 2025, as ações contam com o apoio dos membros da segurança pública do município, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes da Operação Segurança Presente.



