São Gonçalo: os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por leiDivulgação/Ascom
Tolerância Zero encerra julho com quase 2.500 abordagens a motocicletas
Operação tem como foco o combate a veículos com escapamentos irregulares e descargas adulteradas
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São Gonçalo libera novas vagas para atendimento do Minha Casa Minha Vida
Inscrições estão disponíveis em todo o mês de agosto
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Neste domingo, atividades recreativas acontecem em Santa Izabel
ASAS alcança nova marca: mil animais silvestres atendidos neste ano
Unidade resgata espécies em situação de risco e os reabilita para retorno à natureza
São Gonçalo promove oficinas presenciais sobre revisão do Plano Diretor Participativo
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Cidade faz apresentação do desenvolvimento do Plano Municipal de Redução de Riscos
Encontro teve participação de lideranças comunitárias no Centro Cultural Joaquim Lavoura
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