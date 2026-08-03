São Gonçalo: formatura do curso de bombeiro hidráulico aconteceu na cidade - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: formatura do curso de bombeiro hidráulico aconteceu na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 03/08/2026 11:45





Para Cristiane, a formação representa a conquista de um espaço que historicamente não abria portas para o público feminino, além da realização de um sonho pessoal. "Uma grande oportunidade de estar realizando esse grande desafio na minha vida. Temos que lutar, vencer, ser capacitadas, aprender, sair do nosso cotidiano e cuidar da nossa família, mas também sair para fazer cursos, trabalhar e ser mulheres vitoriosas na vida. Hoje em dia, temos oportunidades que não tínhamos antigamente. Temos que agarrar com unhas e dentes essas chances que vêm para as nossas vidas e não deixar escapar", comemora a nova profissional, que agora pretende atuar no setor. São Gonçalo - Aos 52 anos, Cristiane Lima encontrou a coragem necessária para sair da zona de conforto e abraçar um desafio profissional até então impensável. Já Fernanda da Silva, moradora da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo , buscava aprendizado prático para transformar sua realidade e entrar no mercado de trabalho. Em momentos de vida diferentes, as duas se uniram em um objetivo comum e estão entre os cerca de 20 alunos que concluíram o curso de bombeiro hidráulico promovido pela Águas do Rio, em parceria com a Firjan SENAI.Para Cristiane, a formação representa a conquista de um espaço que historicamente não abria portas para o público feminino, além da realização de um sonho pessoal. "Uma grande oportunidade de estar realizando esse grande desafio na minha vida. Temos que lutar, vencer, ser capacitadas, aprender, sair do nosso cotidiano e cuidar da nossa família, mas também sair para fazer cursos, trabalhar e ser mulheres vitoriosas na vida. Hoje em dia, temos oportunidades que não tínhamos antigamente. Temos que agarrar com unhas e dentes essas chances que vêm para as nossas vidas e não deixar escapar", comemora a nova profissional, que agora pretende atuar no setor.

O sentimento de renovação é compartilhado por Fernanda, que viu nas aulas uma porta aberta para o desenvolvimento técnico e para a independência financeira. "O curso despertou em mim o desejo de crescimento. A gente faz o treinamento e se aperfeiçoa na prática do trabalho. Assim, é possível transformar situações simples em grandes conquistas para a vida", relata a moradora do Salgueiro.

A iniciativa busca fortalecer a mão de obra local e reforçar o desenvolvimento econômico nas comunidades atendidas pela concessionária. Ao longo de quatro meses de formação, a turma recebeu capacitação técnica intensa para atuar com instalações hidráulicas. O projeto prepara os participantes para disputar vagas mais qualificadas, seja em empresas de saneamento, na construção civil ou mesmo prestando serviços de forma autônoma nos próprios bairros onde vivem. A presença feminina reforça um movimento contínuo de diversidade no mercado fluminense. "Cada turma formada representa novas possibilidades para quem escolheu investir no próprio futuro. A qualificação profissional fortalece a autonomia e cria caminhos que vão muito além do mercado de trabalho. Também é muito significativo ver cada vez mais mulheres participando dessas formações e ocupando espaços em diferentes profissões. Nosso objetivo é que todos tenham acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para construir suas próprias trajetórias", destaca Bruna Batista, supervisora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, concessionária da Aegea.

Realizada em conjunto com a Firjan SENAI, a formação reforça o compromisso das instituições com a transformação social das regiões. Ao capacitar os moradores, o projeto não apenas estimula a empregabilidade, mas também fornece profissionais qualificados para um setor em plena expansão, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de São Gonçalo.

Obras estruturais em São Gonçalo



O incentivo à qualificação de novos profissionais acompanha o ritmo de transformação da infraestrutura do município. Além de promover o desenvolvimento social e econômico nas comunidades, a Águas do Rio avança na expansão da coleta e do tratamento de esgoto em São Gonçalo. Um dos principais investimentos em andamento é o Coletor em Tempo Seco (CTS), um sistema que intercepta o esgoto lançado irregularmente nas galerias pluviais, encaminhando para tratamento antes que chegue aos rios que deságuam na Baía de Guanabara. Com um aporte de cerca de R$ 120 milhões, a iniciativa beneficiará aproximadamente 130 mil moradores. O sistema terá capacidade para captar 12 milhões de litros de esgoto por dia, garantindo o tratamento adequado e gerando impactos diretos na saúde pública e na recuperação ambiental de toda a região.

