São Gonçalo: o uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina - Reprodução/Arquivo

São Gonçalo: o uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacinaReprodução/Arquivo

Publicado 02/08/2026 12:57

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo começa, nesta segunda-feira (3), a Estratégia de Multivacinação 2026. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias com esquemas vacinais incompletos devem procurar um dos 75 pontos de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. A campanha segue até o dia 1º de setembro e terá o Dia D no dia 22 de agosto.

A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para a imunização. As clínicas municipais do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem das 8h às 21h, de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h às 12h. Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização. “A vacinação garante a proteção de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. A estratégia chega para reforçar a importância das vacinas como principal medida de prevenção, protegendo tanto as crianças quanto os adultos. A falta de vacinação pode favorecer o retorno de doenças que estão controladas. Por isso, é fundamental a imunização. Vá a uma sala de vacina e coloque a sua caderneta de vacinação em dia”, explicou a coordenadora de Imunização, Cibelle Rodrigues.

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente. A Estratégia de Multivacinação 2026 tem como público-alvo as crianças e adolescentes, mas todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.



Locais de vacinação



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF Aníbal Porto, Monjolos



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Anaia



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



23 – USF Marilea Cardoso, Jóquei



24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



30 – PAM Neves



31 – USF Juarez Antunes, Laranjal



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Emílio Ribas, Barracão



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Vista Alegre



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Apolo III



42 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Vila Candoza



50 – USF Água Mineral



51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



52 – USF Portão do Rosa



53 – USF Albert Sabin, Itaoca



54 – USF Mutuaguaçu



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



60 – USF Bandeirantes



61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba



64 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



66 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha



67 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro



68 – USF Zé Garoto



69 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



70 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão



71 – USF Bocayuva Cunha, Gradim



72 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre



73 – USF Marambaia



74 – USF Altair da Silva, Mutuá



75 – USF Leôncio Correia, Itaúna.

