São Gonçalo: "Oclinho" foi preso pelo 7º BPM com uma pistola, rádio transmissor e uma motocicleta roubada durante operação no Jardim Catarina - Reprodução/Internet

São Gonçalo: "Oclinho" foi preso pelo 7º BPM com uma pistola, rádio transmissor e uma motocicleta roubada durante operação no Jardim Catarina Reprodução/Internet

Publicado 03/08/2026 10:31 | Atualizado 03/08/2026 10:32





De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado realizavam um trabalho de inteligência para localizar integrantes do tráfico de drogas quando flagraram o suspeito efetuando disparos contra uma viatura da RECOM que passava pela Rodovia RJ-104. Após o ataque, o homem fugiu em uma motocicleta Honda CB 500X vermelha com registro de roubo e se refugiou em uma residência na Rua Engenheiro Bernardo Sayão.



Suspeito foi preso após cerco policial

São Gonçalo - Um homem apontado pela polícia como de alta periculosidade e foragido do sistema prisional desde maio de 2025 foi recapturado na tarde da última sexta-feira (31), no Jardim Catarina, em São Gonçalo . Conhecido como "Oclinho", Cássio Francisco dos Santos Silva, de 24 anos, foi localizado por policiais do 7º BPM durante uma operação baseada em informações do Disque Denúncia.De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado realizavam um trabalho de inteligência para localizar integrantes do tráfico de drogas quando flagraram o suspeito efetuando disparos contra uma viatura da RECOM que passava pela Rodovia RJ-104. Após o ataque, o homem fugiu em uma motocicleta Honda CB 500X vermelha com registro de roubo e se refugiou em uma residência na Rua Engenheiro Bernardo Sayão.

Com o apoio do Grupamento de Ações Táticas Especiais (GATE) e de um veículo blindado, os policiais cercaram o imóvel e realizaram a entrada, prendendo o suspeito sem resistência. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada por traficantes da região e recuperaram a motocicleta roubada.



Foragido desde maio de 2025



Segundo a polícia, "Oclinho" estava foragido desde 17 de maio de 2025, quando recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, e não retornou à unidade prisional. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara). Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado de volta ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Conforme a Polícia Militar, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.