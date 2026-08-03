São Gonçalo - Um homem apontado pela polícia como de alta periculosidade e foragido do sistema prisional desde maio de 2025 foi recapturado na tarde da última sexta-feira (31), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Conhecido como "Oclinho", Cássio Francisco dos Santos Silva, de 24 anos, foi localizado por policiais do 7º BPM durante uma operação baseada em informações do Disque Denúncia.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado realizavam um trabalho de inteligência para localizar integrantes do tráfico de drogas quando flagraram o suspeito efetuando disparos contra uma viatura da RECOM que passava pela Rodovia RJ-104. Após o ataque, o homem fugiu em uma motocicleta Honda CB 500X vermelha com registro de roubo e se refugiou em uma residência na Rua Engenheiro Bernardo Sayão.
Suspeito foi preso após cerco policial
Com o apoio do Grupamento de Ações Táticas Especiais (GATE) e de um veículo blindado, os policiais cercaram o imóvel e realizaram a entrada, prendendo o suspeito sem resistência. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada por traficantes da região e recuperaram a motocicleta roubada.
Foragido desde maio de 2025
Segundo a polícia, "Oclinho" estava foragido desde 17 de maio de 2025, quando recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, e não retornou à unidade prisional. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara). Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado de volta ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Conforme a Polícia Militar, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.