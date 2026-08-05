São Gonçalo: um dos destaques do mês foi a prisão de quatro pessoas e a apreensão de uma adolescente na madrugada do dia 21 de julho - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: um dos destaques do mês foi a prisão de quatro pessoas e a apreensão de uma adolescente na madrugada do dia 21 de julhoDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 08:50

São Gonçalo - Apenas nos primeiros sete meses do ano, a Guarda Municipal de São Gonçalo já realizou 146 conduções, com 93 prisões; destas, 17 conduções e 10 prisões aconteceram em julho. A corporação é um dos braços da segurança pública da cidade, atuando contra os crimes de menor potencial ofensivo.

Um dos destaques do mês foi a prisão de quatro pessoas e a apreensão de uma adolescente na madrugada do dia 21 de julho. Os cinco suspeitos estavam furtando cabos na cidade. As ações foram flagradas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que, com mais de 450 câmeras pela cidade, também auxilia no patrulhamento das ruas e garante ainda mais eficácia nas ações rotineiras dos agentes.

A Guarda Municipal conta com diversos grupamentos, incluindo a Patrulha Maria da Penha, o Grupamento de Proteção Ambiental e Ronda Escolar. A Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), que realizou todas as prisões de julho, passou a atuar também como grupamento armado, desde o último dia 30, com seus integrantes portando pistolas de calibre .40, devidamente uniformizados, com coletes balísticos, câmeras corporais e viaturas caracterizadas.

"A maior parte das prisões do mês foi combatendo os crimes de furto e roubo. Todas as prisões foram efetivadas pelo Grupamento ROMU, o que evidencia a atuação direta no enfrentamento das ocorrências mais graves. Além disso, contamos com o apoio da CSSG, que visualiza ações suspeitas pelas câmeras espalhadas pela cidade e nos aciona. Muitas dessas câmeras possuem reconhecimento facial, identificando foragidos da Justiça. Com integração, o trabalho fica ainda mais dinâmico, responsável e combativo, garantindo resultados positivos e a consequente segurança da nossa população", afirmou Ewerton Mendes, comandante de Guarda Municipal.

Para denúncias

A população pode denunciar crimes e outras situações no novo telefone geral da Guarda Municipal: (21) 2199-6321, exclusivo para ligações, com atendimento 24 horas por dia. O telefone da Patrulha Maria da Penha segue sendo o (11) 91271-0678, disponível 24 horas por dia; e o da Ronda Preventiva Escolar permanece o (11) 96855-5369, que funciona das 8h às 20h, ambos com ligações e Whatsapp. A Ouvidoria da Guarda atende pelo telefone é (21) 2199-6320; o e-mail é ouvidoria.guarda@pmsg.rj.gov.br



