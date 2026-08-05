São Gonçalo: Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por seu alagamento nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticas - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por seu alagamento nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticasRenan Otto/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:05

São Gonçalo - As obras de macro e microdrenagem com objetivo de minimizar os alagamentos em Neves, problema crônico que assola a região há décadas, seguem a todo vapor na Rua José Ramos de Oliveira. As intervenções estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo , a partir de projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável pela captação de recursos junto ao governo federal.

No momento, as máquinas estão atuando na drenagem da via, que está parcialmente interditada, além da limpeza da área. As obras irão transformar diversas ruas da região com intervenções de macro e microdrenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária, urbanização (calçadas e paisagismo), canalização e o desassoreamento de canais de parte do Rio Brandoas, que faz o deságue na Baía de Guanabara. As obras têm prazo de conclusão de 30 meses.

O bairro de Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por seu alagamento nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticas. As obras irão beneficiar mais de 12 mil pessoas e prometem auxiliar no escoamento das águas para a Baía, reduzindo riscos de enchentes, ampliando a mobilidade urbana e facilitando o transporte de cargas e passageiros, impactando positivamente a economia e a segurança da população.

Para o aposentado Antônio Barros, de 80 anos, que frequenta a região há quase 50 anos, as obras vão complementar o trabalho já feito pelo projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). "Vou te falar que antes das obras do MUVI, as primeiras que fizeram aqui, nosso bairro era esquecido. Nosso trabalho era cobrar das autoridades. Depois dessa obra, tudo melhorou, os alagamentos diminuíram e muito, problema sério que atingia todos nós e fez muitos moradores perderem móveis e eletrodomésticos porque a água invadia as casas. Acho que essa segunda obra que começou agora vai melhor ainda mais a região, dá mais esperança para a gente", disse.

Além do bairro de Neves, indiretamente, as intervenções irão ajudar também regiões vizinhas como Vila Lage, Covanca e Porto Velho.

