São Gonçalo: Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por seu alagamento nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticasRenan Otto/Ascom
Obras de drenagem em Neves irão minimizar alagamentos no bairro
Intervenções têm previsão de conclusão em 30 meses
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