São Gonçalo: campanha nacional defende o fim da violência contra a mulher - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: campanha nacional defende o fim da violência contra a mulherRenan Otto/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:48

São Gonçalo - Na manhã desta terça-feira (4), a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou uma ação de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A atividade foi realizada na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro, e marca o início da campanha Agosto Lilás no município. O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização e mobilização pelo fim da violência contra a mulher, instituída em referência ao mês de sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Durante a ação desta terça, equipes da subsecretaria orientaram pedestres e motoristas que passavam pela região quanto à importância do acolhimento e do enfrentamento à violência contra a mulher. Com apoio da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, foram distribuídos panfletos com informações dos serviços de proteção e veículos receberam adesivos com mensagem de apoio à campanha.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, a campanha representa um chamado à responsabilidade coletiva. "O Agosto Lilás nos convida a refletir e agir. O enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade. Nosso compromisso é fortalecer as políticas públicas, ampliar o acesso à informação e garantir que cada mulher saiba que não está sozinha e que existe uma rede preparada para acolhê-la e protegê-la. Convidamos toda a população a participar desta mobilização e a ser parceira na construção de uma cidade mais segura, justa e igualitária para todas as mulheres”, afirmou.

A ação também contou com uma apresentação especial do projeto de ginástica da subsecretaria, iniciativa que promove saúde, convivência, fortalecimento de vínculos e empoderamento feminino. A aposentada Helena Cardoso, de 77 anos, passou pelo local durante a ação e destacou o valor da campanha. “Eu acho importante falar sobre esse assunto. Tem muitas mulheres que não têm liberdade, porque o marido diz o que é ou não é permitido. É bom que todas elas saibam que devem cuidar de si e que podem buscar ajuda”, contou a moradora da Trindade.

