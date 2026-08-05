Niterói: Intervenções irão transformar mais de 36 mil metros de ruas - Divulgação/Ascom

Niterói: Intervenções irão transformar mais de 36 mil metros de ruasDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:33

São Gonçalo - As obras que estão transformando 126 vias dos bairros Sacramento, Eliane e Iêda continuando acontecendo a todo vapor. Nesta terça-feira (4), estão sendo instaladas manilhas de rede de drenagem na Avenida Castrúcio Justi, com foco no combate aos alagamentos; já a Rua Luís Teodoro Soares está recebendo o preparo para a construção dos meios-fios.

Com um investimento de R$ 130 milhões, intervenções de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e meios-fios irão transformar mais de 36 mil metros de extensão de vias. Até o momento, já foram concluídos mais de 65% das obras. As intervenções são uma parceria do Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo

Bruno Dutra, de 43 anos, mora na Rua Luís Teodoro Soares desde que nasceu e é a primeira vez que ele está vendo uma obra vinda do poder público no local. "Isso aqui antes era horrível! Era chão de terra, nós moradores que colocamos um pouco de asfalto para chegar em casa, porque isso nunca havia acontecido aqui. Ruas alagavam, era péssimo! Agora, vamos ter conforto, meu neto de menos de 1 ano poderá brincar numa rua asfaltada. Vai ser ótimo", afirmou o motorista carreteiro.

