Niterói: Intervenções irão transformar mais de 36 mil metros de ruasDivulgação/Ascom
Obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem a todo vapor
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Equipe da Escola Firjan SESI São Gonçalo conquista prêmio internacional
Única representante brasileira no Chicago Robotics Invitational (CRI), Tech Fênix recebeu o Clark Street Bridge Builders Award, reconhecimento concedido às equipes que transformam a robótica em ferramenta de educação e impacto social
Obras de drenagem em Neves irão minimizar alagamentos no bairro
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