São Gonçalo: o Casamento Comunitário é uma iniciativa que promove a oficialização do matrimônio para casais do município que já vivem uma união estável - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: o Casamento Comunitário é uma iniciativa que promove a oficialização do matrimônio para casais do município que já vivem uma união estávelDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:53

São Gonçalo - Trinta casais viveram uma noite especial com a cerimônia do Casamento Comunitário em São Gonçalo. A festa, totalmente gratuita, que celebrou a união dos gonçalenses, foi realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo , nesta segunda-feira (3), no Sítio Jardins do Chalé, em Vista Alegre.

O evento recebeu uma bela decoração, buffet e ainda teve a presença da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob regência do maestro Paulo Guarany, que tocou diversos clássicos românticos para os noivos e seus convidados. A cerimônia contou com a participação da oficial de cartório, Dra. Fernanda Maria Maia e da juíza de paz Fabiane Cardoso.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, esteve na cerimônia e falou sobre a alegria de apoiar mais uma edição do projeto. “A Assistência Social facilita o acesso a direitos, e ver tantos casais que conseguiram oficializar as suas uniões e estão aqui comemorando é muito gratificante. Tenho certeza que o dia de hoje ficará marcado no coração deles e desejo muita felicidade e cumplicidade para todos. A nossa secretaria estará sempre disposta a ajudá-los no que for preciso”, afirmou.

O Casamento Comunitário é uma iniciativa que promove a oficialização do matrimônio para casais do município que já vivem uma união estável. O projeto é destinado a casais que tenham renda de até dois salários mínimos e garante a união civil de casais junto aos cartórios de registro civil. “Agradeço ao prefeito Capitão Nelson pelo apoio e a todos os parceiros que fizeram parte desse trabalho e parabenizo a todos os casais, que já passaram por diversas dificuldades na vida, mas estão aqui hoje, realizando esse sonho”, destacou o coordenador do Casamento Comunitário, Jair Mello.

A gonçalense Wanderlea Passos, de 59 anos, falou um pouco sobre a história de quando conheceu seu marido, Almir Fernando. “Conheci meu marido na rua, em uma situação difícil, com dependência química. Conseguimos nos recuperar e mudar de vida. Estamos há 33 anos juntos, e quando soube do Casamento Comunitário, tive vontade de oficializar a nossa união e estou muito feliz com esse momento”, contou. Mais uma noiva contente foi Rita de Cássia Braga, de 70 anos. Ela vive com o seu parceiro Jorge Marcondes, 63, há mais de 30 anos, em Vista Alegre. “Eu já tinha visto o projeto pela rede social da Prefeitura e achei interessante. Neste ano, quando abriram as inscrições, eu falei com meu parceiro que iríamos casar com tudo que temos direito. Sabia que a gestão do prefeito Capitão Nelson era organizada e hoje estamos aqui felizes e aproveitando essa festa”, disse.

O Casamento é realizado por meio da Subsecretaria de Proteção Social Especial e do Comitê de Sub-registro. Todos os casais realizaram a conversão de união estável para casamento, em julho, junto aos cartórios de registro civil. Os interessados em participar das próximas edições devem ficar atentos às redes sociais da Prefeitura para o início das inscrições.

