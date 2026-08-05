São Gonçalo: a discussão terminou em agressão física e a vítima afirmou que o homem arremessou um ventilador, atingindo sua barriga, mesmo sabendo da gestação - Reprodução/Internet

São Gonçalo: a discussão terminou em agressão física e a vítima afirmou que o homem arremessou um ventilador, atingindo sua barriga, mesmo sabendo da gestaçãoReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 13:21

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (4), acusado de agredir a ex-companheira, que está grávida, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo . A prisão foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), após a vítima procurar a delegacia e denunciar o caso.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi até a residência do ex-companheiro para recuperar objetos pessoais que havia emprestado. Durante a conversa, ela também cobrou ajuda financeira para a filha do casal, de um ano e cinco meses.

De acordo com o relato da vítima, a discussão terminou em agressão física. Ela afirmou que o homem arremessou um ventilador, atingindo sua barriga, mesmo sabendo da gestação. Ainda segundo o depoimento, ela também foi empurrada e obrigada a deixar o imóvel.

Vítima relatou outras agressões

Durante o atendimento na delegacia, a mulher informou que já havia sofrido outros episódios de violência ao longo do relacionamento. Segundo ela, as agressões ocorreram em diferentes momentos, inclusive durante uma gravidez anterior, mas não foram denunciadas por causa da dependência emocional em relação ao ex-companheiro.

Diante das informações apresentadas, equipes da 74ª DP foram até o endereço indicado, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão sem resistência.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após analisar os elementos reunidos, a autoridade policial autuou o homem em flagrante pelo crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

A ocorrência foi registrada durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.