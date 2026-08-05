São Gonçalo: suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São GonçaloReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 12:02





O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por um caso envolvendo uma adolescente que tinha 13 anos na época dos fatos. De acordo com a corporação, a prisão foi resultado de levantamentos e do cruzamento de informações realizados pelos investigadores da unidade. Após identificarem o paradeiro do homem, os agentes seguiram até o Jardim Catarina, onde cumpriram o mandado de prisão sem intercorrências.



As investigações apontam que o caso teve início após familiares da adolescente encontrarem conversas de conteúdo íntimo entre ela e o investigado em um aplicativo de mensagens. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que mantinha contato com o homem havia cerca de um ano. O suspeito era companheiro de uma tia da adolescente e residia no mesmo imóvel em que a jovem permaneceu por determinado período.



Prisão preventiva foi decretada durante a investigação

São Gonçalo - Um homem que estava foragido da Justiça desde maio deste ano foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (4), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo . A ação foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), durante um trabalho de inteligência voltado à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto.O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por um caso envolvendo uma adolescente que tinha 13 anos na época dos fatos. De acordo com a corporação, a prisão foi resultado de levantamentos e do cruzamento de informações realizados pelos investigadores da unidade. Após identificarem o paradeiro do homem, os agentes seguiram até o Jardim Catarina, onde cumpriram o mandado de prisão sem intercorrências.As investigações apontam que o caso teve início após familiares da adolescente encontrarem conversas de conteúdo íntimo entre ela e o investigado em um aplicativo de mensagens. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que mantinha contato com o homem havia cerca de um ano. O suspeito era companheiro de uma tia da adolescente e residia no mesmo imóvel em que a jovem permaneceu por determinado período.

A Polícia Civil informou que, mesmo após o registro da ocorrência e a adoção de medidas protetivas, o investigado teria permanecido nas proximidades da residência da adolescente. Diante dos elementos reunidos ao longo da investigação, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele passou a ser considerado foragido. Após a captura, o homem foi encaminhado para a sede da 74ª DP (Alcântara), onde permaneceu à disposição da Justiça.