São Gonçalo: suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São GonçaloReprodução/Internet
O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por um caso envolvendo uma adolescente que tinha 13 anos na época dos fatos. De acordo com a corporação, a prisão foi resultado de levantamentos e do cruzamento de informações realizados pelos investigadores da unidade. Após identificarem o paradeiro do homem, os agentes seguiram até o Jardim Catarina, onde cumpriram o mandado de prisão sem intercorrências.
As investigações apontam que o caso teve início após familiares da adolescente encontrarem conversas de conteúdo íntimo entre ela e o investigado em um aplicativo de mensagens. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que mantinha contato com o homem havia cerca de um ano. O suspeito era companheiro de uma tia da adolescente e residia no mesmo imóvel em que a jovem permaneceu por determinado período.
Prisão preventiva foi decretada durante a investigação
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