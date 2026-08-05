São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho terá atrações gratuitas no final de semanaRenan Otto/Ascom
São Gonçalo terá sábado com programação variada no Parque RJ Nosso Sonho
Espaço vai receber feira de moda, gastronomia e atrações musicais, além de aulões esportivos gratuitos
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