São Gonçalo: evento teve como objetivo qualificar profissionais do município para atender e abordar vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: evento teve como objetivo qualificar profissionais do município para atender e abordar vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoasRenan Otto/Ascom

Publicado 05/08/2026 16:37



São Gonçalo - Na manhã desta quarta-feira (5), foi realizada uma capacitação sobre o combate ao trabalho escravo para os servidores das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação da Prefeitura de São Gonçalo . O evento aconteceu na Faculdade Estácio, em Alcântara.

São Gonçalo foi o primeiro município do Rio de Janeiro escolhido para receber a capacitação neste ano. A iniciativa é do Projeto Estratégico de Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea (PRECAV), realizada pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, em parceria com o projeto Ação Integrada (Cáritas-RJ). O evento teve como objetivo qualificar profissionais do município para atender e abordar vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas.



A subsecretária de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social, Daiana Izabel, participou da mesa de abertura do evento e falou sobre a satisfação em participar da qualificação. “Fico muito feliz em receber esse projeto aqui na cidade, falando sobre um tema que parece antigo, mas, infelizmente, ainda é atual. É muito bom participarmos da capacitação, fortalecendo as nossas estratégias na atuação. Quando os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, da saúde e da educação recebem informações, elevamos o nível técnico e podemos ajudar a população da forma mais adequada”, destacou.

Durante a capacitação foram apresentados painéis sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, ações do Governo do Estado e sobre o atendimento pós-resgate das vítimas de trabalho escravo. “Entendemos que a informação é um elemento primordial para identificar as possíveis situações de trabalho escravo e o acompanhamento da vítima após o resgate. Após a capacitação, a nossa equipe técnica mantém o contato com a rede do município para ajudar no pós-resgate. As pessoas que estão na ponta dos atendimentos públicos precisam estar atentas sobre o que é o trabalho escravo e como devem agir nestes casos,” explicou a coordenadora do projeto Ação Integrada, Débora Alves.

