São Gonçalo: evento teve como objetivo qualificar profissionais do município para atender e abordar vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoasRenan Otto/Ascom
São Gonçalo reforça ações de combate ao trabalho escravo
Servidores municipais recebem capacitação do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro
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