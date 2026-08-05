Niterói: Além de fomentar a cultura cervejeira, a gastronomia e o entretenimento, o Beer Day reunirá mais de 100 torneiras de chope e cervejas artesanais e será palco para o lançamento de rótulos exclusivos - Divulgção/Ascom

Niterói: Além de fomentar a cultura cervejeira, a gastronomia e o entretenimento, o Beer Day reunirá mais de 100 torneiras de chope e cervejas artesanais e será palco para o lançamento de rótulos exclusivosDivulgção/Ascom

Publicado 05/08/2026 20:08





O festival contará com food trucks, área kids, feirinha de artesanato, espaço para piquenique, jogos etílicos e o concurso da melhor cerveja artesanal. Entre as atrações musicais estão as bandas O Coro (cover de Charlie Brown Jr.), Metrópolis (tributo à Legião Urbana), Dinucci, Creuze Beck (cover dos Mamonas Assassinas) e ThunderRock.



Além de fomentar a cultura cervejeira, a gastronomia e o entretenimento, o Beer Day reunirá mais de 100 torneiras de chope e cervejas artesanais e será palco para o lançamento de rótulos exclusivos, experiências sensoriais e encontros entre produtores, apreciadores e grandes marcas do setor.



“O Beer Day foi criado para valorizar a cultura da cerveja artesanal e proporcionar uma experiência completa ao público, reunindo boa música, gastronomia de qualidade e lazer para toda a família. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição e receber o público de São Gonçalo e região. Nosso festival já se consolidou como um dos principais do estado, em breve vamos levar edições para outros municípios”, destaca o produtor e idealizador do festival, Luan Meireles.



Confira as atrações



Sexta-feira (14/8)

Karaokê

O Coro (cover de Charlie Brown Jr.)



Sábado (15/8)

Metrópolis (tributo à Legião Urbana)

Dinucci



Domingo (16/8)

Creuze Beck (cover dos Mamonas Assassinas)

ThunderRock



SERVIÇO

São Gonçalo - Nos dias 14, 15 e 16 de agosto, o São Gonçalo Shopping recebe um dos maiores festivais cervejeiros do estado do Rio de Janeiro: o Beer Day. O evento acontece há 10 anos e reúne atrações para os amantes da cerveja, além de opções de gastronomia e entretenimento para toda a família. A programação começa sempre a partir das 14h, com entrada gratuita e conta com um mega palco com shows de rock.O festival contará com food trucks, área kids, feirinha de artesanato, espaço para piquenique, jogos etílicos e o concurso da melhor cerveja artesanal. Entre as atrações musicais estão as bandas O Coro (cover de Charlie Brown Jr.), Metrópolis (tributo à Legião Urbana), Dinucci, Creuze Beck (cover dos Mamonas Assassinas) e ThunderRock.Além de fomentar a cultura cervejeira, a gastronomia e o entretenimento, o Beer Day reunirá mais de 100 torneiras de chope e cervejas artesanais e será palco para o lançamento de rótulos exclusivos, experiências sensoriais e encontros entre produtores, apreciadores e grandes marcas do setor.“O Beer Day foi criado para valorizar a cultura da cerveja artesanal e proporcionar uma experiência completa ao público, reunindo boa música, gastronomia de qualidade e lazer para toda a família. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição e receber o público de São Gonçalo e região. Nosso festival já se consolidou como um dos principais do estado, em breve vamos levar edições para outros municípios”, destaca o produtor e idealizador do festival, Luan Meireles.Sexta-feira (14/8)KaraokêO Coro (cover de Charlie Brown Jr.)Sábado (15/8)Metrópolis (tributo à Legião Urbana)DinucciDomingo (16/8)Creuze Beck (cover dos Mamonas Assassinas)ThunderRock

Beer Day São Gonçalo

Datas: 14, 15 e 16 de agosto

Horário: a partir das 14h

Local: São Gonçalo Shopping (estacionamento) – Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

Entrada gratuita

Informações: Instagram @beerday.rj