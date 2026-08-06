São Gonçalo: Segundo a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça de Araguaína, no Tocantins - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Segundo a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça de Araguaína, no TocantinsReprodução/Internet

Publicado 06/08/2026 11:48

São Gonçalo - Um homem condenado por integrar uma quadrilha especializada em roubos a bancos, conhecida como "Novo Cangaço", foi preso nesta quarta-feira (5) em São Gonçalo . A ação foi realizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), com apoio do Setor de Capturas da Delegacia da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça de Araguaína, no Tocantins. Ele foi condenado pelos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro, ambos na forma qualificada, e era considerado foragido.

As investigações apontam que o homem já havia sido preso em 2014, após participar de um ataque a uma agência bancária em Araguaína. Posteriormente, fugiu do sistema prisional do Tocantins e passou a viver em São Gonçalo, onde estava desde 2018.

Após ser localizado e preso, o condenado foi encaminhado para a delegacia e, em seguida, transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.